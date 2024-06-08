Финал «Ролан Гаррос»: Ига Швентек – Жасмин Паолини. Шансы итальянки на победу – 9.5%

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Ига Швентек и Жасмин Паолини сыграют в финале «Ролан Гаррос».

Швентек – фаворит матча с коэффициентом 1.07 (93%). Триумф Паолини котируется за 10.5 (9.5%). Ига подходит к финалу с серией из 18 побед, все – на грунте, 15 из них – сухие.

Швентек может стать первым игроком (как в женском, так и в мужском одиночном разряде), родившимся после 1990 года, с пятью титулами на турнирах «Большого Шлема».

Матч пройдет на Корте Филиппа Шатрие и начнется в 16:00 мск.

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