Финал «Ролан Гаррос»: Ига Швентек – Жасмин Паолини. Шансы итальянки на победу – 9.5%
Ига Швентек и Жасмин Паолини сыграют в финале «Ролан Гаррос».
Швентек – фаворит матча с коэффициентом 1.07 (93%). Триумф Паолини котируется за 10.5 (9.5%). Ига подходит к финалу с серией из 18 побед, все – на грунте, 15 из них – сухие.
Швентек может стать первым игроком (как в женском, так и в мужском одиночном разряде), родившимся после 1990 года, с пятью титулами на турнирах «Большого Шлема».
Матч пройдет на Корте Филиппа Шатрие и начнется в 16:00 мск.
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