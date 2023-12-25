Казахстан предложил создать единый реестр незаконных онлайн-казино, финансовых пирамид и криптокошельков в СНГ

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На заседании руководителей органов финансовых расследований государств-участников СНГ обсудили планы по борьбе с незаконными онлайн-казино и нелегальным оборотом криптовалюты.

По данным пресс-службы Агентства Казахстана по финмониторингу, казахстанская сторона предложила создать Единые реестры финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для всего цифрового пространства СНГ.

В Казахстане считают, что этот шаг позволит эффективнее взаимодействовать в борьбе с незаконной деятельностью и оборотом криптоактивов.

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