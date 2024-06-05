Глава «Лиги Ставок»: «Нелегальный рынок букмекеров получил неконтролируемый и непонятный рост прошлой осенью»

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Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский высказался о нелегальных букмекерских компаниях в России.

— Не могу не затронуть тему развития букмекерской индустрии. Какие моменты в регулировании отрасли вы хотели бы усилить?

— Букмекерская отрасль, которая сегодня, очевидно, помогает национальному спорту в части финансирования, не может быть отдельно от государства. Я думаю, что на сегодняшний день основная часть наших планов и планов государства реализована.

Прекрасно работают целевые отчисления, огромные объемы. В 2024 году целевые отчисления были повышены, и мы тоже считаем, что это справедливо.

Чего бы мы еще хотели? Наверное, усилить борьбу с нелегальным бизнесом, который все-таки присутствует. Если взять операционный год, который сейчас прошел, допустим, с сентября прошлого года, прошлой осенью нелегальный рынок получил какой-то неконтролируемый и непонятный рост.

Но сегодня мы видим, что регулятор ЕРАИ производит определенные действия, и этот нелегальный рынок сужается. Он определенно стал меньше, поэтому не знаю, на что пожаловаться. Все идет так, как должно идти. Спорт развивается, букмекерская отрасль развивается, регулирование оттачивается.

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