Игорь Ларионов стал амбассадором БК PARI

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Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов стал амбассадором букмекерской компании PARI.

«Легендарный хоккеист и тренер, обладатель Кубка Стэнли, Олимпийский чемпион Игорь Ларионов присоединился к команде PARI.

Игорь Николаевич выбирает только лучшее: Кубок Стэнли, вино Triple Overtime и, конечно, PARI.

Смотри наш ролик! Для настоящих фанатов «Профессора» оставили хоккейные пасхалки в комнате. Сможешь найти их все?» – сообщили в БК PARI.

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