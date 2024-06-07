Игорь Ларионов стал амбассадором БК PARI

Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов стал амбассадором букмекерской компании PARI.

«Легендарный хоккеист и тренер, обладатель Кубка Стэнли, Олимпийский чемпион Игорь Ларионов присоединился к команде PARI.

Игорь Николаевич выбирает только лучшее: Кубок Стэнли, вино Triple Overtime и, конечно, PARI.

Смотри наш ролик! Для настоящих фанатов «Профессора» оставили хоккейные пасхалки в комнате. Сможешь найти их все?» – сообщили в БК PARI.

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Букмекеры поставили для Мбаппе в «Реале» тотал в 28,5 гола. Ни Роналду, ни Роналдо в дебютный сезон его не пробивали