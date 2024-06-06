Аргентина – фаворит Кубка Америки. Бразилия – 2-я, Уругвай – 3-й у букмекеров

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Букмекеры назвали фаворита Кубка Америки-2024.

Главным претендентом на победу в турнире считается сборная Аргентины – ее успех котируется за 2.80.

Второй у букмекеров идет сборная Бразилии (3.30), третьим – Уругвай (6.00). Шансы остальных команды оцениваются от 12.00 и выше.

Кто выиграет Кубок Америки по версии букмекеров:

1. Аргентина – 2.80

2. Бразилия – 3.30

3. Уругвай – 6.00

4-5. Колумбия – 12.00

4-5. Мексика – 12.00

6. США – 13.00

7. Эквадор – 20.00

8. Чили – 30.00

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