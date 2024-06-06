Аргентина – фаворит Кубка Америки. Бразилия – 2-я, Уругвай – 3-й у букмекеров
Букмекеры назвали фаворита Кубка Америки-2024.
Главным претендентом на победу в турнире считается сборная Аргентины – ее успех котируется за 2.80.
Второй у букмекеров идет сборная Бразилии (3.30), третьим – Уругвай (6.00). Шансы остальных команды оцениваются от 12.00 и выше.
Кто выиграет Кубок Америки по версии букмекеров:
1. Аргентина – 2.80
2. Бразилия – 3.30
3. Уругвай – 6.00
4-5. Колумбия – 12.00
4-5. Мексика – 12.00
6. США – 13.00
7. Эквадор – 20.00
8. Чили – 30.00
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