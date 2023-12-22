Экзотическая версия «Ставок дня»: чемпионаты Турции и Бахрейна, молодежный хоккей, но есть и вариант в матче «Динамо» – СКА

Католики справляют Рождество, так что европейского футбола практически нет. Но мы нашли несколько матчей, а еще – углубились в хоккей. Пять вариантов – есть!

«Бешикташ» забьет во втором тайме

Он играет на выезде против «Хатайспора». Лишь однажды в последних 12 гостевых матчах чемпионата «Бешикташ» не забивал во втором тайме. Что касается «Хатайспора», то это одна из лучших команд чемпионата во вторых таймах, но дома всухую сыграла только один матч из семи в этом сезоне, причем пропускала после перерыва в четырех из них (а всего – шесть голов).

Гол «Бешикташа» во втором тайме «Хатайспору» котируется за 1.68.

Мы в Бахрейне! И там рискованная ставка на аутсайдера

«Аль-Риффа» (третье место) принимает «Бусайтин» (последнее). Казалось бы, все понятно. Но «Аль-Риффа» пропускала от «Бусайтина» в девяти подряд играх, а в домашних – в семи. К тому же гости из 11 последних игр чемпионата не забивали только в одной.

Гол «Бусайтина» оценен в 1.70.

«Динамо» забьет СКА не меньше трех

Отличная вывеска в КХЛ: «Динамо» – СКА. Динамовцы дома результативны – только однажды в последних восьми матчах не смогли забить три гола и больше. Но вариант рискованный, потому что питерцы редко пропускают столько в гостях. Впрочем, в последней игре против «Торпедо» уступили 1:3, да и в Москве «Спартаку» не так давно проиграли 2:3.

Рискованные ТБ2.5 голов «Динамо» в этой игре котируются за 1.86.

Коэффициент 2.30 на хоккей!

«Толпар» принимает «Чайку» в МХЛ. Фокус на «обе забьют во втором периоде» – у «Толпара» такой вариант не проходил только однажды в шести последних домашних матчах и в одном из последних восьми всего. Аналогично у «Чайки» – в гостях прошло четыре раза подряд, а всего – в шести матчах из последних семи.

Конечно, вариант неочевидный. Потому и идет за 2.30 на то, что обе команды забьют во втором периоде.

Еще матч из МХЛ, где все гораздо проще

«Снежные барсы» принимают «Молот». Хозяева проиграли в основное время 13 из 15 последних матчей в МХЛ, гости победили в шести из семи.

Победа «Молота» в основное время оценивается в 1.78.

Фото: IMAGO/SeskimPhoto/Global Look Press ; РИА Новости/Александр Гальперин