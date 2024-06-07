«Лига Ставок» дарит летние фрибеты новым игрокам

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила акцию для новых клиентов. Каждый, кто зарегистрируется на сайте или в мобильном приложении букмекера до 31 июля 2024 года, сможет получить фрибет в размере 2222 рубля.

Для начисления фрибета новым клиентам «Лиги Ставок» по условиям акции необходимо в течение 7 дней после активации аккаунта пополнить свой счет на сумму не менее 1000 рублей. Полученный фрибет можно использовать один раз для заключения одиночного пари с коэффициентом до 4,5 в течение 14 календарных дней с момента зачисления на счет.

В случае совершения успешной ставки сумма фрибета будет вычтена из общего выигрыша игрока. При этом оставшаяся сумма будет зачислена на счет клиента.