Фаджоли попал в итоговый состав Италии на Евро-2024. Он не играл 7 месяцев из-за дисквалификации за ставки

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Николо Фаджоли попал в окончательный состав сборной Италии на Евро-2024.

Полузащитник «Ювентуса» вошел в число 26 игроков национальной команды, которые могут сыграть на турнире в Германии с 14 июня по 14 июля.

20 мая Фаджоли сыграл за «Ювентус» впервые после 7-месячной дисквалификации за ставки на футбольные матчи. Он вышел на замену в матче с «Болоньей» (3:3) в 37-м туре Серии А.

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3 комментария
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