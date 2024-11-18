Мартин – чемпион MotoGP, «Альпин» с моторами «Мерседеса», смена гоночного директора «Ф-1», анонс исторического шоу и другие новости автоспорта за неделю

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Мартин стал чемпионом MotoGP . Хорхе хватило третьего места в основном заезде на Гран-при Барселоны, его главный соперник Баньяя выиграл квалификацию , спринт и гонку .

2. «Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года.

3. Виттих покинул пост гоночного директора «Ф-1» – в том числе из-за трений с президентом ФИА. Сообщается, что команды «шокированы и удивлены» . Должность занял Руй Маркеш, работавший в «Формуле-2» и «Формуле-3».

4. Совместная презентация всех десяти ливрей пройдет впервые в истории перед стартом сезона-2025. Ферстаппен надеется, что пропустит ее из-за болезни .

5. Фэллоус ушел с должности технического директора «Астон Мартин» .

6. Спонсор Переса KitKat объявлен официальным шоколадом «Ф-1» . Серхио «смеется» над новостями об уходе из «Ред Булл», Блекемолен сравнил мексиканца с кошкой , Монтойя предложил чемпионам пригласить Сайнса (Карлос отметил, что с Ферстаппеном не возникло бы проблем ), Коронель – повысить Цуноду .

7. Другие трансферные слухи: Боттас может стать советником Вольффа в «Мерседесе» , Чжоу – резервным гонщиком «Феррари» , юниор «Ред Булл» Аджар надеется попасть в «Ф-1» в 2025 году , Энцо Фиттипальди должен был стать пилотом «РБ» в 2024-м. В Нидерландах сообщили об уходе Доменикали в MotoGP - «Ф-1» отрицает .

8. Кларк – лучший гонщик «Ф-1» в истории по версии Motor Sport, Хэмилтон – 2-й, Шумахер – 6-й, Ферстаппен – 11-й, Алонсо – 12-й.

9. Неизвестные украли бронзовую статую Жиля Вильнева в Канаде.

10. Юниор «Макларена» Угочукву выиграл Гран-при Макао .

11. MotoGP представил новые логотип и стиль .

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Возвращение «Ф-1» – Гран-при Лас-Вегаса (22-24 ноября по московскому времени).

2. Финальный этап WRC – Ралли Японии (20-24 ноября).

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