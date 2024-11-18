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Мартин – чемпион MotoGP, «Альпин» с моторами «Мерседеса», смена гоночного директора «Ф-1», анонс исторического шоу и другие новости автоспорта за неделю

Спортс’’ представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Мартин стал чемпионом MotoGP. Хорхе хватило третьего места в основном заезде на Гран-при Барселоны, его главный соперник Баньяя выиграл квалификацию, спринт и гонку.

2. «Альпин» переходит на моторы и коробки передач «Мерседеса» с 2026 года.

3. Виттих покинул пост гоночного директора «Ф-1» – в том числе из-за трений с президентом ФИА. Сообщается, что команды «шокированы и удивлены». Должность занял Руй Маркеш, работавший в «Формуле-2» и «Формуле-3».

4. Совместная презентация всех десяти ливрей пройдет впервые в истории перед стартом сезона-2025. Ферстаппен надеется, что пропустит ее из-за болезни.

5. Фэллоус ушел с должности технического директора «Астон Мартин».

6. Спонсор Переса KitKat объявлен официальным шоколадом «Ф-1». Серхио «смеется» над новостями об уходе из «Ред Булл», Блекемолен сравнил мексиканца с кошкой, Монтойя предложил чемпионам пригласить Сайнса (Карлос отметил, что с Ферстаппеном не возникло бы проблем), Коронель – повысить Цуноду.

7. Другие трансферные слухи: Боттас может стать советником Вольффа в «Мерседесе», Чжоу – резервным гонщиком «Феррари», юниор «Ред Булл» Аджар надеется попасть в «Ф-1» в 2025 году, Энцо Фиттипальди должен был стать пилотом «РБ» в 2024-м. В Нидерландах сообщили об уходе Доменикали в MotoGP - «Ф-1» отрицает.

8. Кларк – лучший гонщик «Ф-1» в истории по версии Motor Sport, Хэмилтон – 2-й, Шумахер – 6-й, Ферстаппен – 11-й, Алонсо – 12-й.

9. Неизвестные украли бронзовую статую Жиля Вильнева в Канаде.

10. Юниор «Макларена» Угочукву выиграл Гран-при Макао.

11. MotoGP представил новые логотип и стиль.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Возвращение «Ф-1» – Гран-при Лас-Вегаса (22-24 ноября по московскому времени).

2. Финальный этап WRC – Ралли Японии (20-24 ноября).

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Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Спортс’’
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