Юниор «Макларена» Угочукву выиграл Гран-при Макао

Угочукву стал победителем Гран-при Макао.

Гонка, которая в 2024 году относится к соревнованиям региональной «Формулы » из-за аварий прерывалась красными флагами, а машина безопасности появлялась на трассе в общей сложности пять раз.

Уго Угочукву выступает в гонках под американским флагом и стал первым более чем за 40 лет представителем США, кому удалось выиграть Гран-при Макао .

В следующем сезоне Угочукву, входящий в молодежную программу «Макларена », будет выступать в «Формуле-3» в составе команды «Према».

«Да, разумеется, целью было приехать сюда и выиграть, но то, что я находился на первой позиции с пятницы – это здорово. И такого я точно не ожидал. То, что в итоге я сделал свою работу и выиграл основную гонку, самое важное соревнование уик-энда – это прекрасно», – рассказал Угочукву.

«Ред Булл» нашел «нового Ферстаппена»: 14 лет, тоже сын отвязного гонщика из Нидерландов!