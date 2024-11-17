Юниор «Макларена» Угочукву выиграл Гран-при Макао
Угочукву стал победителем Гран-при Макао.
Гонка, которая в 2024 году относится к соревнованиям региональной «Формулы» из-за аварий прерывалась красными флагами, а машина безопасности появлялась на трассе в общей сложности пять раз.
Уго Угочукву выступает в гонках под американским флагом и стал первым более чем за 40 лет представителем США, кому удалось выиграть Гран-при Макао.
В следующем сезоне Угочукву, входящий в молодежную программу «Макларена», будет выступать в «Формуле-3» в составе команды «Према».
«Да, разумеется, целью было приехать сюда и выиграть, но то, что я находился на первой позиции с пятницы – это здорово. И такого я точно не ожидал. То, что в итоге я сделал свою работу и выиграл основную гонку, самое важное соревнование уик-энда – это прекрасно», – рассказал Угочукву.
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