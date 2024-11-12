Виттих покинул пост гоночного директора «Ф-1»
ФИА объявила, что Нильс Виттих больше не является гоночным директором «Формулы-1».
Начиная с Гран-при Лас-Вегаса обязанности будет исполнять Руй Маркеш, который занимал пост гоночного директора «Формулы-2» и «Формулы-3».
Расследование ФИА сняло подозрения по поводу устройства «Ред Булл» и воды в шинах
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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