Том Коронель: «Посадите Цуноду в «Ред Булл». Юки лучше Колапинто и Лоусона, Ферстаппен уничтожит его меньше всего»

Коронель назвал подходящего кандидата на место Переса.

Нидерландский эксперт и гонщик Том Коронель сообщил, кто стал бы идеальным напарником Макса Ферстаппена и заменил бы Серхио Переса в «Ред Булл».

«Это не Лиам Лоусон и не Франко Колапинто . Посадите нашего японца [Юки Цуноду]. Его нужно повысить из «РБ» в «Ред Булл ». У него больше всего опыта. Всех других Макс просто уничтожит. Это было бы неразумно. И я понимаю, кто все хотят видеть новых героев, однако это не сработает.

Юки лучше Колапинто и Лоусона. Посмотрите на результаты и опыт. Человек, которого уничтожат меньше всего – Юки. Если придется убирать гонщика вроде Лоусона после пяти гонок, это будет бессмыслица. Это стало бы повторением ошибки, которую совершили с Алексом Албоном и Пьером Гасли. Забудьте – речь о месте напарника Макса Ферстаппена, не кого-то еще. Необходим опыт», – заявил Коронель в подкасте RN365.

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