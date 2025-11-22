Пьер Гасли о 10-м месте в квалификации: «Не смогу сегодня уснуть. Во мне все еще бурлит адреналин»

Гасли посчитал квалификацию в Лас-Вегасе одной из сложнейших в карьере.

Пилот «Альпин » поделился впечатлениями от 10-го места в дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Нужно было максимально быстро собраться. Не думаю, что смогу сегодня уснуть, во мне все еще бурлит адреналин.

Это всегда вопрос риска и вознаграждения: как сильно ты будешь рисковать, какие у тебя ощущения от управления болидом и насколько сильно ты можешь атаковать. За рулем нельзя моргнуть и на десятую секунды, потому что что-то постоянно происходит.

Одна из сложнейших квалификаций за всю мою карьеру в «Ф-1», – отметил Гасли .

