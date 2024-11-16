Эдди Джордан заявил, что гоночный директор намеренно помешал Ферстаппену в Бразилии: «Хочешь сказать, что с Максом поступили честно?»

Джордан обвинил Виттиха в испорченной квалификации Ферстаппена.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан убежден, что Нильс Виттих, занимавший пост гоночного директора, умышленно действовал против пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.

Трехкратный чемпион мира провалил квалификацию, так как не смог провести финальную попытку из-за красных флагов. Они появились спустя 40 секунд после аварии Ланса Стролла из «Астон Мартин », однако Ферстаппен в любом случае находился на 11-й строчке и не проходил дальше. Неудача не помешала Максу одержать победу в гонке с 17-й позиции.

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«Пожалуй, сейчас [правила] в некотором смысле нашли свое естественное место, когда везение с машиной безопасности зависит от гоночных богов. Мы должны предполагать, что гоночный директор никогда не смотрит на то, где находятся болиды», – заявил Култхард.

«Конечно, он смотрит! Конечно, он смотрит! – прервал собеседника Джордан. – Хочешь сказать, что с Максом поступили честно? С ним поступили честно, когда красный флаг вывесили после проезда шести-семи машин? Ну же, Дэвид, не глупи.

Ты знаешь, что боги в руках Ландо [Норриса]. Они хотят, чтобы Ландо выиграл чемпионат. Но этого не будет, потому что Макс его перехитрил. Вот и все».

Култхард ответил:

«Что ж, не знаю, правда ли это. Думаю, иногда гоночные боги просто…»

«Красный флаг был неверным решением! Это была ошибка! Он облажался, не так ли?» – отреагировал Эдди.

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