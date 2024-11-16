  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эдди Джордан заявил, что гоночный директор намеренно помешал Ферстаппену в Бразилии: «Хочешь сказать, что с Максом поступили честно?»
4

Эдди Джордан заявил, что гоночный директор намеренно помешал Ферстаппену в Бразилии: «Хочешь сказать, что с Максом поступили честно?»

Джордан обвинил Виттиха в испорченной квалификации Ферстаппена.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан убежден, что Нильс Виттих, занимавший пост гоночного директора, умышленно действовал против пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.

Трехкратный чемпион мира провалил квалификацию, так как не смог провести финальную попытку из-за красных флагов. Они появились спустя 40 секунд после аварии Ланса Стролла из «Астон Мартин», однако Ферстаппен в любом случае находился на 11-й строчке и не проходил дальше. Неудача не помешала Максу одержать победу в гонке с 17-й позиции.

Джордан обсудил инцидент с Дэвидом Култхардом, экс-гонщиком «Ред Булл» и соведущим подкаста Formula For Success.

«Пожалуй, сейчас [правила] в некотором смысле нашли свое естественное место, когда везение с машиной безопасности зависит от гоночных богов. Мы должны предполагать, что гоночный директор никогда не смотрит на то, где находятся болиды», – заявил Култхард.

«Конечно, он смотрит! Конечно, он смотрит! – прервал собеседника Джордан. – Хочешь сказать, что с Максом поступили честно? С ним поступили честно, когда красный флаг вывесили после проезда шести-семи машин? Ну же, Дэвид, не глупи.

Ты знаешь, что боги в руках Ландо [Норриса]. Они хотят, чтобы Ландо выиграл чемпионат. Но этого не будет, потому что Макс его перехитрил. Вот и все».

Култхард ответил:

«Что ж, не знаю, правда ли это. Думаю, иногда гоночные боги просто…»

«Красный флаг был неверным решением! Это была ошибка! Он облажался, не так ли?» – отреагировал Эдди.

Кристиан Хорнер об аварии Стролла: «Не понимаем, почему с красными флагами тянули так долго»

Гельмут Марко о смене гоночного директора «Формулы-1»: «В ФИА приняли хорошее решение, выбрав Маркеша»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при Бразилии
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoДэвид Култхард
logoЭдди Джордан
logoФормула-1
регламент
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
logoЛанс Стролл
logoЛандо Норрис
Нильс Виттих
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й
121 минуту назад
Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье
3сегодня, 08:42Фото
Билеты на общую презентацию ливрей раскупили за 45 минут. «Ф-1» предупредила о недействительности билетов у перекупщиков
сегодня, 08:18
Рубенс Баррикелло: «Прямо сейчас вопрос в том, как хорошо Бортолето сможет подготовиться к «Ф-1» и как справится с давлением»
вчера, 18:09
Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть все необходимое, чтобы сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»
19вчера, 16:18
Сайнс выступит за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби по окончании сезона
14вчера, 15:29
Гельмут Марко о смене гоночного директора «Формулы-1»: «В ФИА приняли хорошее решение, выбрав Маркеша»
1вчера, 14:15
Фелипе Масса о шансах выиграть суд у «Формулы-1»: «Все прекрасно понимают, что случилось в 2008 году – и это неправильно»
23вчера, 12:57
Дэймон Хилл ушел с телеканала Sky Sports F1
9вчера, 12:18
«Уильямс» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
6вчера, 12:06Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
12вчера, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото