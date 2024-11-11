Лиам Лоусон: «Гимн Великобритании после побед «Макларена» – полная чушь. Это новозеландская команда»
Лоусон выразил недоумение из-за британской идентичности «Макларена».
Новозеландский пилот «РБ» Лиам Лоусон уверен, что гимн его страны, а не Великобритании необходимо включать после побед «Макларена» в честь основателя команды Брюса Макларена.
«Это бессмыслица. Это новозеландская команда, называется по-прежнему «Макларен». Без понятия. В честь «Ред Булл» включают гимн Австрии, хотя команда располагается в Великобритании. «Макларен» располагается в Великобритании, но это новозеландская команда.
Полная чушь, честно говоря, особенно для человека из Новой Зеландии, ведь Брюс Макларен – настоящая легенда», – заявил Лиам в подкасте The Red Flags.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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