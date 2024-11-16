Менеджер Бойзель: «Энцо Фиттипальди выбрали в «РБ» на сезон-2024, а потом убрали из программы «Ред Булл»
Педро Бойзель, менеджер и советник гонщика Энцо Фиттипальди, сообщил, что бразильца изначально выбрали в «РБ» на сезон-2024.
В итоге за «сестринскую» команду «Ред Булл» выступал Юки Цунода и Даниэль Риккардо (последнего по ходу сезона заменили на Лиама Лоусона), а Фиттипальди исключили из гоночной программы вместе с коллегами по «Формуле-2» Деннисом Хаугером, Зейном Мэлоуни и Джеком Кроуфордом.
«У Энцо была встреча с высшим руководством «Ред Булл» в прошлом году. Его позвали на эту встречу и сказали, что его выбрали для выступлений за «Альфа Таури» в этом сезоне, за «РБ». Он тестировал [болид] «Формулы-1».
[Тесты] были после гонки в Сильверстоуне [в июле 2023 года]. Это были частные тесты в Европе. После этого он выиграл гонку в Спа, завоевал двойной подиум – победил в субботу и стал третьим в воскресенье.
И по какой-то причине «Ред Булл» решил убрать Энцо, который был вторым в программе в «Ф-2». Иваса был лучшим из шести пилотов [и остался], «Ред Булл» убрал второго, третьего, четвертого и пятого гонщиков Академии и оставил последнего, Аджара. Никто это не понимает, но что есть, то есть», – сообщил Бойзель.
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