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Фелипе Масса о шансах выиграть суд у «Формулы-1»: «Все прекрасно понимают, что случилось в 2008 году – и это неправильно»

Масса оценил свои шансы выиграть суд у «Формулы-1».

Бразилец судится с «Формулой-1», ФИА и бывшим руководителем серии Берни Экклстоуном, требуя пересмотра результатов Гран-при Сингапура 2008 года, результаты которого были подстроены из-за скандальной аварии Нельсона Пике-младшего – и, как следствие, результатов чемпионата в целом.

Масса признал, что трезво оценивает свои шансы на победу в суде, но отметил, что пойдет до конца, требуя справедливости.

«Это сложно, но не невозможно. Дело в справедливости – именно за нее мы боремся. В других видах спорта бывали случаи, когда результаты соревнований пересматривались через несколько лет. В «Формуле-1» такого пока не случалось, но я не вижу причин, по которым этого не могло бы произойти сейчас, поскольку на результат чемпионата повлияли определенные манипуляции.

Сейчас, 15 лет спустя, я прекрасно понимаю, что именно тогда случилось. И в случившемся нельзя просто оставить все как есть, потому что это несправедливо. Все прекрасно знают, что то, что тогда случилось – это неправильно.

Я борюсь не против Льюиса Хэмилтона, я борюсь с ситуацией, в которой результаты гонки были подстроены и последовавшего за этим заговора – что в итоге и стоило мне чемпионского титула.

При всем при этом, вы можете себе представить, каково мне было бы выиграть чемпионский титул на домашнем этапе, в своей стране? Этих ощущений мне уже никто не вернет. Завоевание титула на глазах у своих болельщиков в Интерлагосе было бы чем-то совершенно невероятным и незабываемым. Но я всего этого уже никогда не испытаю. Но я могу бороться за справедливость, за признания меня чемпионом «Формулы-1» 2008 года. И это то, за что я должен бороться», – рассказал Масса.

Фелипе Масса: «Стремлюсь к признанию себя чемпионом-2008, потому что заслуживаю этого»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoФИА
logoФелипе Масса
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
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