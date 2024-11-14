Макс Ферстаппен: «Надеюсь, буду болеть во время общей презентации ливрей»
Ферстаппен выразил неудовольствие по поводу нового шоу «Ф-1».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на то, что в феврале 2025 года «Формула-1» проведет мероприятие под названием F1 75 – совместную презентацию всех ливрей в честь 75-летия чемпионата с участием 20 гонщиков.
«F1 75? О чем это вы?» – обратился трехкратный чемпион мира к собеседникам на стриме.
Получив ответ, Макс отреагировал:
«Я вообще не смотрю «Ф-1». Надеюсь, я буду болеть на той неделе».
Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории
Нико Росберг о критике Ферстаппена: «Гонщикам платят зарплаты спонсоры и фанаты, шоу – часть игры»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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