13

Андреа Стелла: «Пиастри не повезло попасть под желтые флаги. Он тоже мог оказаться на первом ряду стартовой решетки»

Стелла оценил выступление «Макларена» в Лас-Вегасе.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, посочувствовал Оскару Пиастри, чей лучший быстрый круг был испорчен попаданием под желтые флаги и необходимостью сбросить скорость.

В результате гонку Пиастри начнет с 5-й позиции, в то время как его напарник и конкурент в борьбе за титул Ландо Норрис будет стартовать с поула.

«Для команды это позитивный результат. Ведь в случае с Ландо Норрисом мы смогли завоевать поул. В то же время Оскару Пиастри немного не повезло – в последней быстрой попытке он попал под желтые флаги. Его круг мог получиться быстрее, и он тоже вполне мог оказаться на первом ряду стартовой решетки.

Оскару немного помешал Аджар, но главным образом проблемой стали желтые флаги. Думаю, Оскар точно мог рассчитывать на третье место. Хотя полной уверенности нет, нужно изучить детали. Тем не менее, пятое место на стартовой решетке – это тоже хороший результат», – рассказал Стелла.

Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон – последний

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
