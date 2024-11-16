MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл спринт, Бастианини вырвал 2-е место у Мартина на последнем круге, судьба титула решится в воскресенье

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл заключительный спринт MotoGP сезона-2024 на Гран-при Барселоны с поула.

Лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») стартовал четвертым и весь заезд преследовал лидера, но в итоге финишировал третьим – на последнем круге его обогнал напарник Баньяи Энеа Бастианини.

Судьба чемпионства решится в воскресенье. Испанец опережает двукратного чемпиона на 19 очков, ему достаточно занять девятое место в основной гонке для завоевания титула.

MotoGP

Гран-при Барселоны

Барселона-Каталония, Монмело

16 ноября 2024 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов

2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,942

3. Хорхе Мартин («Прамак») +1,270

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,857

5. Алекс Маркес («Грезини») +1,942

6. Франко Морбиделли («Прамак») +5,263

7. Марк Маркес («Грезини») +5,303

8. Марко Беццекки («ВР46») +5,507

9. Брэд Биндер («КТМ») +5,573

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,937

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,413

12. Маверик Виньялес («Априлия») +8,344

13. Хоан Мир («Хонда») +9,387

14. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9,652

15. Лука Марини («Хонда») +11,838

16. Алекс Ринс («Ямаха») +13,217

17. Такааки Накагами («ЛЧР») +17,017

18. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +17,746

19. Джек Миллер («КТМ») +18,533

20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,153

21. Микеле Пирро («ВР46») +20,547

22. Штефан Брадль (тест-команда «Хонды») +24,604

Сошел:

Педро Акоста («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 492 очка

2. Франческо Баньяя – 473

3. Энеа Бастианини – 377

4. Марк Маркес – 372

5. Педро Акоста – 209

MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й

Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье