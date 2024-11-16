MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл спринт, Бастианини вырвал 2-е место у Мартина на последнем круге, судьба титула решится в воскресенье
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл заключительный спринт MotoGP сезона-2024 на Гран-при Барселоны с поула.
Лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») стартовал четвертым и весь заезд преследовал лидера, но в итоге финишировал третьим – на последнем круге его обогнал напарник Баньяи Энеа Бастианини.
Судьба чемпионства решится в воскресенье. Испанец опережает двукратного чемпиона на 19 очков, ему достаточно занять девятое место в основной гонке для завоевания титула.
Гран-при Барселоны
Барселона-Каталония, Монмело
16 ноября 2024 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов
2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,942
3. Хорхе Мартин («Прамак») +1,270
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,857
5. Алекс Маркес («Грезини») +1,942
6. Франко Морбиделли («Прамак») +5,263
7. Марк Маркес («Грезини») +5,303
8. Марко Беццекки («ВР46») +5,507
9. Брэд Биндер («КТМ») +5,573
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,937
11. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,413
12. Маверик Виньялес («Априлия») +8,344
13. Хоан Мир («Хонда») +9,387
14. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9,652
15. Лука Марини («Хонда») +11,838
16. Алекс Ринс («Ямаха») +13,217
17. Такааки Накагами («ЛЧР») +17,017
18. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +17,746
19. Джек Миллер («КТМ») +18,533
20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,153
21. Микеле Пирро («ВР46») +20,547
22. Штефан Брадль (тест-команда «Хонды») +24,604
Сошел:
Педро Акоста («Гасгас»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 492 очка
2. Франческо Баньяя – 473
3. Энеа Бастианини – 377
4. Марк Маркес – 372
5. Педро Акоста – 209
MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й
Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье
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