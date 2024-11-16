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MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл спринт, Бастианини вырвал 2-е место у Мартина на последнем круге, судьба титула решится в воскресенье

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл заключительный спринт MotoGP сезона-2024 на Гран-при Барселоны с поула.

Лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») стартовал четвертым и весь заезд преследовал лидера, но в итоге финишировал третьим – на последнем круге его обогнал напарник Баньяи Энеа Бастианини.

Судьба чемпионства решится в воскресенье. Испанец опережает двукратного чемпиона на 19 очков, ему достаточно занять девятое место в основной гонке для завоевания титула.

MotoGP

Гран-при Барселоны

Барселона-Каталония, Монмело

16 ноября 2024 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов

2. Энеа Бастианини («Дукати») +0,942

3. Хорхе Мартин («Прамак») +1,270

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +1,857

5. Алекс Маркес («Грезини») +1,942

6. Франко Морбиделли («Прамак») +5,263

7. Марк Маркес («Грезини») +5,303

8. Марко Беццекки («ВР46») +5,507

9. Брэд Биндер («КТМ») +5,573

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,937

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,413

12. Маверик Виньялес («Априлия») +8,344

13. Хоан Мир («Хонда») +9,387

14. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +9,652

15. Лука Марини («Хонда») +11,838

16. Алекс Ринс («Ямаха») +13,217

17. Такааки Накагами («ЛЧР») +17,017

18. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +17,746

19. Джек Миллер («КТМ») +18,533

20. Аугусто Фернандес («Гасгас») +20,153

21. Микеле Пирро («ВР46») +20,547

22. Штефан Брадль (тест-команда «Хонды») +24,604

Сошел:

Педро Акоста («Гасгас»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 492 очка

2. Франческо Баньяя  – 473

3. Энеа Бастианини – 377

4. Марк Маркес – 372

5. Педро Акоста – 209

MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й

Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
Штефан Брадль
Микеле Пирро
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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