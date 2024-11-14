Карлос Сайнс: «С Ферстаппеном не возникло бы никаких проблем в «Ред Булл»

Сайнс убежден, что сработался бы с Ферстаппеном.

Пилот «Феррари » Карлос Сайнс ответил на вопрос о том, какими были бы его отношения с Максом Ферстаппеном в случае перехода в «Ред Булл».

Гонщики уже были напарниками в «Торо Россо» в 2015-2016 годах. Считается, что напряжение между Сайнсом, Ферстаппеном и их семьями повлияло на решение «Ред Булл» не подписывать испанца на сезон-2025.

«Я считаю, мы бы хорошо поладили. Тогда нам было 16 и 19 лет. С тех пор мы сильно повзрослели. В «Торо Россо» вас берут в команду и говорят: «Сражайтесь друг с другом, а потом мы продвинем быстрейшего в «Ред Булл»!» Вот зачем существует «Торо Россо». Ты не выступаешь ради командного чемпионата – тогда поведение пилотов было бы совершенно другим.

С Шарлем [Леклером ] и Ландо [Норрисом], моими последними напарниками, никогда не возникало никаких проблем. Так что, если отношения с Максом стали причиной, почему я там не оказался, то, я бы сказал, никаких проблем бы не возникло. Если решение зависело только от такого, это просто неверно. Но я уже говорил [«Ред Булл»] об этом», – высказался Карлос.

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