Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)

Чжоу может вновь оказаться в «Феррари».

Пилот «Заубера » Чжоу Гуаньюй, покидающий место основного гонщика «Формулы-1» в конце сезона, может продолжить карьеру в «Феррари».

Ожидается, что в 2025 году китайский спортсмен станет резервным пилотом Скудерии вместо Оливера Бермэна, переходящего в «Хаас», сообщает Corriere della Sera.

Чжоу числился в Академии «Феррари » в 2014-2018 годах.

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