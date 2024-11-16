Чжоу близок к возвращению в «Феррари» резервным гонщиком (Corriere)
Чжоу может вновь оказаться в «Феррари».
Пилот «Заубера» Чжоу Гуаньюй, покидающий место основного гонщика «Формулы-1» в конце сезона, может продолжить карьеру в «Феррари».
Ожидается, что в 2025 году китайский спортсмен станет резервным пилотом Скудерии вместо Оливера Бермэна, переходящего в «Хаас», сообщает Corriere della Sera.
Чжоу числился в Академии «Феррари» в 2014-2018 годах.
Чжоу Гуаньюй о потере места в «Заубере»: «Сейчас я обдумываю несколько вариантов остаться в паддоке «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
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