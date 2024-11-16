MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в заключительной квалификации MotoGP сезона-2024 на Гран-при Барселоны.

Действующий чемпион опередил пилота «Априлии» Алеша Эспаргаро и представителя «Грезини» Марка Маркеса. Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» завершил сессию четвертым.

Мартин досрочно оформит титул в субботнем спринте, если выиграет заезд.

MotoGP

Гран-при Барселоны

Барселона-Каталония, Монмело

16 ноября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.38,641

2. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,055

3. Марк Маркес («Грезини») +0,157

4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,208

5. Франко Морбиделли («Прамак») +0,245

6. Педро Акоста («Гасгас») +0,308

7. Маверик Виньялес («Априлия») +0,351

8. Энеа Бастианини («Дукати») +0,437

9. Марко Беццекки («ВР46») +0,480

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,568

11. Алекс Маркес («Грезини») +0,611

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,853

Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье