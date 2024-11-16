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  • MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й
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MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в заключительной квалификации MotoGP сезона-2024 на Гран-при Барселоны.

Действующий чемпион опередил пилота «Априлии» Алеша Эспаргаро и представителя «Грезини» Марка Маркеса. Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» завершил сессию четвертым.

Мартин досрочно оформит титул в субботнем спринте, если выиграет заезд.

MotoGP

Гран-при Барселоны

Барселона-Каталония, Монмело

16 ноября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.38,641

2. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,055

3. Марк Маркес («Грезини») +0,157

4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,208

5. Франко Морбиделли («Прамак») +0,245

6. Педро Акоста («Гасгас») +0,308

7. Маверик Виньялес («Априлия») +0,351

8. Энеа Бастианини («Дукати») +0,437

9. Марко Беццекки («ВР46») +0,480

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,568

11. Алекс Маркес («Грезини») +0,611

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,853

Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Энеа Бастианини
Марко Беццекки
Гасгас
Педро Акоста
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