MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл последнюю квалификацию сезона, Эспаргаро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Мартин – 4-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя показал лучшее время в заключительной квалификации MotoGP сезона-2024 на Гран-при Барселоны.
Действующий чемпион опередил пилота «Априлии» Алеша Эспаргаро и представителя «Грезини» Марка Маркеса. Лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» завершил сессию четвертым.
Мартин досрочно оформит титул в субботнем спринте, если выиграет заезд.
Гран-при Барселоны
Барселона-Каталония, Монмело
16 ноября 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.38,641
2. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,055
3. Марк Маркес («Грезини») +0,157
4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,208
5. Франко Морбиделли («Прамак») +0,245
6. Педро Акоста («Гасгас») +0,308
7. Маверик Виньялес («Априлия») +0,351
8. Энеа Бастианини («Дукати») +0,437
9. Марко Беццекки («ВР46») +0,480
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,568
11. Алекс Маркес («Грезини») +0,611
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,853
Новое лого MotoGP появилось перед презентацией в воскресенье
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