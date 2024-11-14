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  • Серхио Перес: «Смеюсь надо всем, что придумывает чрезмерно непрофессиональная европейская пресса»
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Серхио Перес: «Смеюсь надо всем, что придумывает чрезмерно непрофессиональная европейская пресса»

Перес с юмором относится к слухам об уходе из «Ред Булл».

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, как воспринимает сообщения в СМИ о потенциальной потере места в команде.

Контракт мексиканца действует до конца 2026 года, сам пилот неоднократно отрицал слухи о досрочном разрыве.

«Я воспринимаю это с юмором. Я уже смеюсь надо всем, что они придумывают, о чем говорят. Некоторые, вряд ли все – есть и профессиональные журналисты.

Как спортсмену это трудно понять – ты можешь провести не лучшую гонку, принять не лучшие решения, но существует чрезмерный недостаток профессионализма в европейской прессе.

Для нас играют большую роль три заключительные гонки, важно сосредоточиться на них. Будет время подготовиться к следующему сезону», – заявил Серхио.

Перес останется в «Ред Булл» в 2025-м. Мексиканец привлек новых спонсоров (Marca)

Серхио Перес: «У меня было две возможности сменить команду, но мне нравится выступать за «Ред Булл», это вызов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Lat.motorsport.com
возможные переходы
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
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