Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории
Команды «Формулы-1» объявили о первом в истории совместном показе всех десяти ливрей с участием всех 20 гонщиков.
Мероприятие состоится в Лондоне на O2 Арене 18 февраля 2025 года с 23:00 по московскому времени. Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля.
До 20 000 зрителей смогут наблюдать за презентацией вживую, также она будет транслироваться онлайн.
Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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