Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории

Команды «Формулы-1» объявили о первом в истории совместном показе всех десяти ливрей с участием всех 20 гонщиков.

Мероприятие состоится в Лондоне на O2 Арене 18 февраля 2025 года с 23:00 по московскому времени. Предсезонные тесты в Бахрейне стартуют 26 февраля.

До 20 000 зрителей смогут наблюдать за презентацией вживую, также она будет транслироваться онлайн.

Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!