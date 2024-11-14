Нидерландский гонщик Блекемолен: «У кошки 9 жизней, у Переса – 25, кажется»

Блекемолен рассказал, что у Переса больше жизней, чем у кошки.

Нидерландский эксперт и пилот Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, проанализировал тот факт, что «Ред Булл» продолжает делать ставку на Серхио Переса , несмотря на его постоянные неудачи.

«Похоже на кошку, у которой, я бы сказал, девять жизней, но кажется, что у него 25. Он всегда возвращается.

Надо помнить, что в свое время он приехал на первое место с последнего в «Рейсинг Пойнт ». Не в плане стартовой позиции, однако он был абсолютно последним в Бахрейне [на Гран-при Сахира -2020]. И выиграл ту гонку за счет скорости, без машины безопасности. Так что нельзя думать, что он не умеет пилотировать – это чушь, он очень хороший гонщик», – сказал Блекемолен.

Эксперт предположил, что на Переса сказывается давление со стороны Макса Ферстаппена :

«Ты делаешь то, что обычно не делаешь, пробуешь вещи, которые вовсе не хочешь пробовать. Если пилот отстает на четыре или пять десятых с круга, это сводит с ума. Где их найти? Может, он уже какое-то время назад сдался под таким давлением».

Блекемолен считает Лиама Лоусона, а не его напарника по «РБ» Юки Цуноду подходящим кандидатом на место Переса:

«То, что он показал в «Формуле-1» – фантастика. Он сильно выступает каждый уик-энд. И, на мой взгляд, его выступления до «Формулы-1» говорят даже больше. Он продемонстрировал, что ужасно хорош во всевозможных дисциплинах и классах: в ДТМ, «Супер-Формуле», «Формуле-2». Этот парень везде атакует, так что, думаю, способен приспособиться к любым условиям. Для меня он точно вариант номер один.

Лоусон лучше [Цуноды]. Юки Цунода – хороший пилот, но не выдающийся. Лоусон вполне способен таким стать. Получится ли в итоге, особенно в паре с Ферстаппеном – не знаю. Будущее покажет, хотя у Цуноды и правда есть опыт. В то же время опыт показывает, что он хороший, но не выдающийся гонщик».

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