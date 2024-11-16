Пилот «Ф-2» Аджар: «Я следующий в списке «РБ» и «Ред Булл», это факт»

Аджар надеется выступать в «Ф-1» уже в 2025 году.

Один из лидеров «Формулы-2» и пилот программы «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о вероятности получить место в «Формуле-1».

«Я бы сказал, шансы как минимум есть. Конечно, это не зависит от меня. Многое происходит в «РБ» и «Ред Булл», произойти может что угодно. И, разумеется, я следующий в списке. Это просто факт. Не знаю, какие решения будут приняты, но в любом случае я тут и постараюсь подготовиться к следующему году, что бы ни случилось», – заявил француз.

Аджар также поделился мыслями о потенциальном переходе в систему «Ред Булл» пилота «Уильямса » и экс-коллеги по «Ф-2» Франко Колапинто :

«Команде нужен быстрый пилот, и он доказал, что является таковым. Так что, да, конечно, я был частью программы три года, я второй в «Ф-2», я резервный гонщик команды. Поэтому… ситуация такая».

Наконец, Изак ответил на вопрос о том, как воспримет сценарий, при котором останется резервным пилотом «Ред Булл» в 2025 году:

«Разумеется, я не буду доволен, ведь хочется выступать. Но, если так нужно, я буду работать и думать о будущем».

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