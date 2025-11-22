Эстебан Окон: «В Вегасе между поворотами 15-20 секунд, из-за чего шины не прогреваются. Вот в чем проблема»

Окон рассказал о трудностях трассы в Лас-Вегасе.

Пилот «Хааса », показавший 13-е время в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, прокомментировал версию о том, что пилоты испытывают трудности со сцеплением на местном этапе из-за асфальта, который предназначен для обычных машин, а не болидов «Ф-1».

«Нет, какой бы асфальт вы ни положили, здесь всегда будут возникать сложности. Тут нет поворотов, из-за чего шины не прогреваются. Вот в чем проблема. Между одним поворотом и другим 15 или 20 секунд – откуда взяться нагреву?

Очевидно, асфальт очень мягкий, но нам не нужно грубое покрытие, которое просто уничтожит наши спины во время гонки», – сказал Окон .

