Эстебан Окон: «В Вегасе между поворотами 15-20 секунд, из-за чего шины не прогреваются. Вот в чем проблема»
Окон рассказал о трудностях трассы в Лас-Вегасе.
Пилот «Хааса», показавший 13-е время в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, прокомментировал версию о том, что пилоты испытывают трудности со сцеплением на местном этапе из-за асфальта, который предназначен для обычных машин, а не болидов «Ф-1».
«Нет, какой бы асфальт вы ни положили, здесь всегда будут возникать сложности. Тут нет поворотов, из-за чего шины не прогреваются. Вот в чем проблема. Между одним поворотом и другим 15 или 20 секунд – откуда взяться нагреву?
Очевидно, асфальт очень мягкий, но нам не нужно грубое покрытие, которое просто уничтожит наши спины во время гонки», – сказал Окон.
Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон – последний
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
