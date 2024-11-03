Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 393 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 331
3. Шарль Леклер («Феррари») – 307
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 262
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 244
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 192
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 190
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 151
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 31
11. Юки Цунода («РБ») – 28
12. Пьер Гасли («Альпин») – 26
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
14. Эстебан Окон («Альпин») – 23
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 14
16. Алекс Албон («Уильямс») – 12
17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5
20. Лиам Лоусон («РБ») – 4
21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
23. Валттери Боттас («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 593 очка
2. «Феррари» – 557
3. «Ред Булл» – 544
4. «Мерседес» – 382
5. «Астон Мартин» – 86
6. «Альпин» – 49
7. «Хаас» – 46
8. «РБ» – 44
9. «Уильямс» – 17
10. «Заубер» – 0
Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й
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