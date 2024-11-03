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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 393 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 331

3. Шарль Леклер («Феррари») – 307

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 262

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 244

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 192

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 190

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 151

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 62

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 31

11. Юки Цунода («РБ») – 28

12. Пьер Гасли («Альпин») – 26

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

14. Эстебан Окон («Альпин») – 23

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 14

16. Алекс Албон («Уильямс») – 12

17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5

20. Лиам Лоусон («РБ») – 4

21. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0

22. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

23. Валттери Боттас («Заубер») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 593 очка

2. «Феррари» – 557

3. «Ред Булл» – 544

4. «Мерседес» – 382

5. «Астон Мартин» – 86

6. «Альпин» – 49

7. «Хаас» – 46

8. «РБ» – 44

9. «Уильямс» – 17

10. «Заубер» – 0

Гран-при Сан-Паулу-2024. Ферстаппен выиграл гонку с 17-го места, Окон – 2-й, Гасли – 3-й, Норрис – 6-й 

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
Логан Сарджент
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
logoФранко Колапинто
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