«Формула-1» опровергла уход Доменикали
«Формула-1» опровергла слухи об уходе Доменикали.
Ранее комментатор «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sport Джек Плой сообщил, что Стефано Доменикали вскоре покинет пост руководителя чемпионата – при этом заняв аналогичную должность в MotoGP, процесс покупки которой компанией «Либерти Медиа» находится на завершающей стадии.
В заявлении «Формулы-1» говорится, что данная информация не соответствует действительности и Доменикали не планирует уходить с поста руководителя серии.
Доменикали покинет должность руководителя «Формулы-1» (Джек Плой)
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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