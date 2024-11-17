«Формула-1» опровергла уход Доменикали

«Формула-1 » опровергла слухи об уходе Доменикали.

Ранее комментатор «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sport Джек Плой сообщил, что Стефано Доменикали вскоре покинет пост руководителя чемпионата – при этом заняв аналогичную должность в MotoGP, процесс покупки которой компанией «Либерти Медиа» находится на завершающей стадии.

В заявлении «Формулы-1» говорится, что данная информация не соответствует действительности и Доменикали не планирует уходить с поста руководителя серии.

Доменикали покинет должность руководителя «Формулы-1» (Джек Плой)