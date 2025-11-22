Франко Колапинто: «В 15-м повороте едва не потерял машину – к счастью, в стену не врезался, но время было потеряно»

Колапинто подвел итоги квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Альпин » прокомментировал 15-е место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Нам удалось добиться значительного прогресса, но было все равно очень трудно. Было много дождя и стоячей воды, а асфальт и белые линии, которых ты даже не мог касаться, только все усложняли.

У меня получился хороший круг, Я шел с улучшением времени, пока не наехал на поребрик, из-за чего болид соскользнул в 15-м повороте. Скольжение было сильным, я едва не потерял машину. К счастью, я не врезался в стену, но время, конечно, было потеряно.

Надеюсь, завтра будет сухо, тогда мы сможем побороться за то, чтобы пробиться вперед и оказаться в очках», – сказал Колапинто .

