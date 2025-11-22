Нико Хюлькенберг: «На прогревочном круге Сайнс едва не улетел в стену. Я тогда удивился»

Хюлькенберг рассказал об ошибке Сайнса в Лас-Вегасе.

Пилот «Заубера » поделился небольшой историей после дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, где показал 11-е время.

Немец рассказал, как в первом сегменте его поразил комплект шин, который выбрал гонщик «Уильямса » Карлос Сайнс .

«Я твердо решил, что поеду на синих дождевых шинах. Впереди меня выехал Карлос, он был на промежуточных – и на прогревочном круге он едва не улетел в стену.

Я тогда подумал: «Ого! Удивительно, как он не потерял машину. Черт!», – сказал Хюкелькенберг.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й

