Нико Хюлькенберг: «На прогревочном круге Сайнс едва не улетел в стену. Я тогда удивился»
Хюлькенберг рассказал об ошибке Сайнса в Лас-Вегасе.
Пилот «Заубера» поделился небольшой историей после дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, где показал 11-е время.
Немец рассказал, как в первом сегменте его поразил комплект шин, который выбрал гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс.
«Я твердо решил, что поеду на синих дождевых шинах. Впереди меня выехал Карлос, он был на промежуточных – и на прогревочном круге он едва не улетел в стену.
Я тогда подумал: «Ого! Удивительно, как он не потерял машину. Черт!», – сказал Хюкелькенберг.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости