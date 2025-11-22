Андреа Стелла: «Удивился бы, если бы кто-то мне сказал, что «Макларен» возьмет поул в Вегасе»

Стелла поделился мнением о прогрессе «Макларена» в Лас-Вегасе.

Руководитель «Макларена » рассказал, как команде удалось добиться хорошего результата в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Изначально ожидалось, что уик-энд вызовет трудности у действующих чемпионов, однако в дождевых условиях Ландо Норрису удалось взять поул. Его напарник Оскар Пиастри квалифицировался 5-м.

«Мы улучшили болид в нескольких областях на основе того, что узнали в прошлом году. Речь идет об аэродинамической конфигурации, использовании шин и балансе.

Я бы сказал, что баланс болида – это главное, о чем мы собрали больше информации за последний отрезок прошлого года. Мы особо сосредоточились на том, чтобы улучшить конкурентоспособность машины в Вегасе на основе знаний из 2023-го и 2024-го.

Сложно сказать, взяли бы мы поул в сухих условиях. Как я уже сказал, мы приложили много усилий для того, чтобы добиться прогресса в областях, где обнаружили слабости в прошлом году.

Некоторые данные из практик оказались обнадеживающими. Но мне кажется, в сухих условиях у нас не было бы такого отрыва, как в дождевых. Борьба была бы более неопределенной и плотной.

Я бы удивился, если бы кто-то мне сказал, что мы возьмем поул в Вегасе. Я бы ответил, что борьба будет плотной.

Мне кажется, в этом году нет… Нет такого доминирования одной команды, как в прошлом сезоне.

Похоже, что в этом году все команды знают, как действовать в Вегасе, из-за чего гонка… Надеюсь, у вас не будет такой неуверенности, как у меня, ведь я подозреваю, что гонка будет довольно напряженной и неопределенной», – сказал Стелла .

Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон – последний

