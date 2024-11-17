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MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя и Мартин поспорят за титул в финальной гонке сезона

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя должен выигрывать последнюю гонку сезона. При этом итальянец должен также надеяться на то, что лидер чемпионата Хорхе Мартин на «Прамаке» закончит заезд ниже девятого места. В противном случае чемпионский титул завоюет именно Мартин. Разрыв между гонщиками в чемпионате составляет 19 очков.

MotoGPГран-при БарселоныБарселона-Каталония, Монмело17 ноября 2024 годаСпринт

Опубликовал: Александр Моисеенко
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