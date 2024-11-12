Тото Вольфф: «Каждую неделю думаю о Гран-при Абу-Даби-2021»

Вольфф рассказал о поражении, к которому мысленно возвращается.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что до сих пор размышляет о скандальном Гран-при Абу -Даби-2021, когда пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен переиграл Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул.

«Каждую неделю случается момент, когда я думаю об этом, но в основном я размышляю, потому что, на мой взгляд, Льюис заслуживал стать величайшим в истории благодаря восьмому чемпионству. О том сезоне можно спорить бесконечно.

Считаю, и Макс, и Льюис заслуживали титул. Случались моменты, когда Макс терял очки, которые не должен был терять. Можно вспомнить Сильверстоун, можно вспомнить аварию в Монце – оба были заслуженными чемпионами.

Но то, что случилось в тот конкретный вечер в Абу-Даби, было несправедливым», – заявил Тото в подкасте High Performance.

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