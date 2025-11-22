Карлос Сайнс: «Не думаю, что в гонке смогу удержать третье место, если заезд будет проходить в сухих условиях»

Сайнс оценил свои шансы на подиум в Лас-Вегасе.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, а также поделился мнением о своих перспективах в завтрашней гонке.

Сайнс считает, что если заезд будет проходить в сухих условиях – а об этом говорит предварительный прогноз погоды, – то ему будет очень трудно сохранить позицию в топ-3 и финишировать на подиуме.

«Да, ощущения были хорошими. Но из-за того, что сессии этого уик-энда часто прерывалась [желтыми флагами из-за вылетов и аварий], мы так и не смогли продемонстрировать свой темп и оказаться где-то в лидерах.

Хотя понятно, что если бы квалификация проходила в сухих условиях, мы бы вряд ли смогли претендовать на что-то большее, чем 5-8 место. Дождевые условия позволили нам блеснуть чуть ярче и хорошо проявить себя во всех трех сегментах. Не думаю, что такой результат был бы возможен на сухой трассе. И я не думаю, что в гонке мы сможем удержать третье место, если заезд будет проходить в сухих условиях. Но на мокрой трассе мы определенно быстры.

Да, я действительно говорил что-то подобное и перед гонкой в Баку (где Сайнс финишировал на подиуме). Однако тогда в Баку и «Мерседесы», и «Макларены» стартовали чуть дальше, чем сейчас. К тому же на этой трассе довольно легко обгонять. Так что посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Сайнс.

