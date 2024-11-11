Спонсор Переса KitKat объявлен официальным шоколадом «Ф-1»
«Формула-1» объявила о многолетней спонсорской сделке с корпорацией Nestlé.
Бренд KitKat, являющийся личным спонсором пилота «Ред Булл» Серхио Переса, в 2025 году станет официальным шоколадом чемпионата.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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