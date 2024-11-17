Доменикали покинет должность руководителя «Формулы-1» (Джек Плой)

Доменикали уйдет с поста руководителя «Ф-1».

По информации комментатора «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sport Джека Плоя, итальянец уйдет со своего нынешнего поста и станет руководителем MotoGP.

В данный момент компания «Либерти Медиа», которая владеет коммерческими правами на «Формулу-1», находится в процессе покупки MotoGP – сделка проходит финальные этапы согласования.

По мнению Плоя, уход Грега Маффея с поста исполнительного директора «Либерти Медиа» и грядущий уход Доменикали связаны с победой Дональда Трампа в президентских выборах в США и получением республиканцами большинства в Конгрессе. Именно к представителям республиканской партии обращались Марио и Майкл Андретти после того, как заявка команды «Андретти» на вступление в «Формулу-1» была отвергнута.

Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!