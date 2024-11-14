Кристиан Фиттипальди: «Боттас станет советником Вольффа в «Мерседесе», как мне сказали»
Кристиан Фиттипальди, бывший пилот «Формулы-1» и племянник двукратного чемпиона Эмерсона Фиттипальди поделился слухами из паддока о будущем гонщика «Заубера» Валттери Боттаса.
«Как мне сказали на трассе, все выглядит так, что он вернется в «Мерседес» в качестве некоего советника Тото [Вольффа]. У него есть история в команде, и переход в «Мерседес» абсолютно логичен – Тото очень верит в его опыт и в то, что он может привнести.
Также надо помнить, что Жером Д’Амброзио ушел и отправился в «Феррари», так что, по всей видимости, для Боттаса освободилось место. Я не вполне уверен, что функции будут схожими, но, думаю, он там окажется», – заявил Фиттипальди в подкасте Pelas Pistas.
Боттас преодолел триатлон Ironman дома – проплыл 3,86 км в бассейне, проехал 180,25 км на велотренажере и пробежал марафон на дорожке
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