Все деньги команд «Ф-1»: каждая правда теперь прибыльна? Бюджеты – от $150 до 700 млн

Считаем.

«Формула-1» растет ошеломительными темпами по всему миру и в смысле доходов, и по люксовым спонсорским портфолио, и по посещаемости. 2023-й оказался самым финансово успешным в истории серии даже несмотря на безжалостное доминирование «Ред Булл» : $3 млрд доходов!

Призовые выплаты командам оказались тоже рекордными – между ними распределили 1,2 млрд.

Но сколько же участники чемпионата в принципе заработали? Чемпион все еще не самый богатый? Нарратив «команды «Ф-1» теперь приносят прибыль» правдив? Убытки на сотни миллионов долларов в год остались?

Это можно узнать благодаря отчетности команд как компаний – после подачи бумаг для сверки бюджетов в ФИА они публикуются в реестрах их зон регистрации, если законы того требуют. Все благодаря требованию Великобритании к открытости реестров – у 7 из 10 команд подразделения на острове, также некоторые торгуются на бирже, и правила раскрытия обязывают выдавать данные.

Некоторые выставляются еще весной – в зависимости от даты подачи – некоторые затягиваются до осени, но теперь наконец можно свести значительную часть в рейтинг и посмотреть, кто сколько провернул за 2023-й и вложил в машины и инфраструктуру на 2024-й.

Вкратце стоит напомнить о правилах потолка расходов: из-за постоянных индексаций за инфляцию, дополнительные гонки и спринты сейчас он на уровне где-то $145 млн. Они уходят исключительно на разработку и производство машин, оперирование базами, зарплаты сотрудников, логистику, взносы и расходники – однако бюджеты самих команд как компаний могут отличаться.

Ведь из-под ограничений исключены топ-3 самых высокооплачиваемых менеджера/инженера, пилоты, расходы на маркетинг и содержание музея с болидами предыдущих поколений, затраты на программы частных тестов и юниорских академий, клиентские покатушки, технологические ветки и много чего еще.

Потому и выходит, что многие команды фактически существуют как две-три параллельные сущности: гоночная структура, ресторанно-отельное подразделение (обслуживает вип-гостей и спонсоров – «Мерседес» так даже снимал целый клуб на Гран-при Вегаса с выручкой в 7 млн за один этап!) и технологический бизнес. Причем первая линейка теперь может зарабатывать приносить деньги – но только у первой тройки, для остальных команд все-таки именно маркетинг создает дополнительный денежный поток, способствующий росту результатов.

У команд разные подходы: кто-то ориентируется на привлечение максимального числа любых партнеров (в основном мелких потребительских брендов) и пытается капитализировать новую популярность в соцсетях коллабами и подсветками с уникальными интеграциями там (например, так работает «Заубер» и «Макларен»). Кто-то собирает кого может и просто уделяет им все время (доля аутсайдеров вроде «Хааса»), кто-то ориентируется на портфолио самых качественных и платежеспособных партнеров («Мерседес» и внезапно «РБ»), а кто-то просто использует силу уже устоявшегося личного бренда как рычаг («Феррари» и «Ред Булл»).

Самый интересный подход у «Уильямса»: у команды не так много партнеров, но она проводит встречи и организует фанатские зоны и шоу на главных улицах всех городов с Гран-при и просто мировых столиц (например, аренда целого магазина в суперпопулярной и дорогой Ла Рамбле в Барселоне на Гран-при Испании). Их репрезентация сейчас намного мощнее результатов, и все выглядит как колоссальные капитальные инвестиции в будущую узнаваемость и маркетинговую ценность – причем под потолок это не попадает!

Тем интереснее сравнить бюджеты:

А теперь изучим доступные данные по деньгам повнимательнее?

Чемпион: «Ред Булл»

Обладатель самой сложной и запутанной структуры во всей «Ф-1» – ведь по финансовым движениям отчитываются несколько технокомпаний вроде Racing, Advanced Technologies, Powertrains и Powertrains 2026, но большая часть собирается под зонтиком Red Bull Technology – и в нее входят финансы «Ред Булл», часть финансов «ВКАРБ», локальные подразделения экстремальных заездов… Очень сложно выделить до цента связанные с Гран-при деньги – потому просто выкатим цифры, а вы уже сопоставляйте.

• Вся структура Technology отчиталась о $594 млн годового бюджета – рост за год на 79 млн за счет увеличения призовых, бонусов от спонсоров за доминирующий сезон (21 победа за 22 гонки!), выручки за вип-билеты на суперивенты вроде Вегаса и общего расширения посещаемости и календаря. Прибыль – $14,4 млн.

• Гоночное подразделение «Формулы-1» «Ред Булл Рейсинг» вложил в общий котел выручки 402 млн – на 10,6% больше, чем в 2022-м.

• Оборот техноветки Advanced Technologies составил $14 млн – большая часть денег ушла на инвестиции в разработку, строительство прототипа и тесты гиперкара от Эдриана Ньюи RB17. Именно в 2023-м его и анонсировали, а первые сборки с физической презентацией провели уже в 2024-м – тогда-то мы и узнали о запланированных 50 экземплярах стоимостью по 7,5 млн. Выручка от них в 375 млн распределится по 2024-му и 2025-му по ходу производства и поставки клиентам.

• Общая прибыль группы, тем не менее, снизилась на 5 млн – это связано с необходимостью новой волны капитальных инвестиций: «РБ» переезжала на новую базу в Милтон-Кейнс поближе к штаб-квартире и запускала строительство собственной аэротрубы (и это помимо закладки такого же завода для главной команды!), а моторные отделения продолжают расширяться. Да, «Хонда» взяла на себя больше затрат по нынешним операциям, а «Форд» предоставляет технические мощности и финансовую поддержку для разработки двигателей 2026-го, но как минимум координационные и административные траты все равно выпадают на долю «Ред Булл». В общей сложности группа заявила о вкладе в НИОКР $33 млн – вдвое больше, чем в 2022-м.

Гоночный бизнес «Ред Булл» действительно процветает – команда давно ушла на самофинансирование без особенной финансовой поддержки со стороны головного завода и акционеров и теперь реально дрейфует в сторону отдельной технокомпании .

При этом все больше осознается, насколько же выгодны вложения в молодежную гоночную программу сами по себе: «Ред Булл» сам создает звезд за относительно небольшие инвестиции в будущих пилотов и готовит грандиозный маркетинговый рычаг на будущее. Конечно, не с каждым он точно сработает, но во многом рост спонсорских поступлений ведь связан именно с популярностью гонщиков: сбор Ферстаппена, Переса и Риккардо на шоу-заездах в командных комбинезонах помогает набирать и толпы по 100к человек, и проводить выставочные ивенты в любых локациях от Софии до Кейптауна. Оттуда и рекордные сделки с Castore, Oracle и другими спонсорами. Лучше сезона с финансовой точки зрения у чемпионов «Ф-1» еще не было.

Претендент и лидер общего зачета: «Макларен»

Структура работы и отчетности оранжевой команды тоже непроста: с одной стороны, есть «Группа «Макларен» – в нее входят автомобильное и технологическое подразделения. Она производит гипер- и суперкары, а также множество деталей и комплектующих для всех команд «Ф-1» и не только для них – для автоспорта в принципе. Ей же принадлежит пакет акций компании «Гоночного «Макларена» в 67 процентов, куда входят все оранжевые коллективы – и в «Ф-1», и в «Формуле Е», и в «Индикаре», и в Extreme E, и в виртуале. Фактически отдельных сущностей у «Макларена» в этом смысле не существует – спонсоры и партнеры подписывают сделки сразу со всеми, а их размер их репрезентации и присутствия на конкретной машине и в конкретном виде спорта уже описывается каждым отдельным контрактом.

И отчитываются они раздельно, потому что фактически структурированы как отдельные компании: гоночное подразделение выделили в отдельную структуру и продали ее треть американскому фонду MSP Sports Capital за $245 миллиона, а остальное оставили всей группе – ею владеет госфонд Бахрейна Mumtalakat. Однако теоретически гоночную команду частично или полностью могут продавать отдельно – но речь все-таки не об отдельной сущности из «Ф-1», а всем конгломерате. Конечно, ветка для Гран-при – главный актив и локомотив дочерней компании, но и у команды в «Индикаре» свои мощные спонсоры и новая база в Индианаполисе (старый завод «Андретти Глобал», кстати говоря!) с бюджетом в 40-50 млн, и на суперконкурентную «Формулу Е» уходит примерно столько же за год со своим эксклюзивным партнером – саудовским NEOM. Да, потолок расходов в электросерии сейчас внедрен на уровне 18 млн, но в реальности ситуация как в «Ф-1» – есть еще траты на логистику и маркетинг на городских гонках, как и в «Ф-1». Об этом просто стоит помнить при оценке финансовых результатов.

Они, кстати, во второй раз подряд действительно хороши после десятилетия бесконечных потерь и убытков на десятки и сотни миллионов долларов!

• Бюджет всей империи составил $565 млн – рост с 430 млн прежде всего объясняется рекордными призовыми и ростом результатов. Благодаря им оранжевым удалось привлечь еще больше топовых партнеров и активировать много бонусов за подиумы и красочные особенные спонсорские ливреи.

• В итоге выросла и прибыль – уже до 20 млн, хотя команда параллельно активно занималась реновацией базы и достройкой аэротрубы. Весь положительный финансовый результат отправился как дивиденды на счета «Группы».

• Выросли и расходы на персонал с администрированием – со 103 млн до 153 млн.

• После многолетней распродажи и сдачи в лизинг и под залог всевозможных кредитов и облигаций своих исторических болидов «Макларен» наконец прекратил процесс – впервые отдел «Наследия» принес только 1,3 млн выручки, что примерно соответствует более-менее обычной операционной деятельности по работе музея и продаже трековых сессий вип-клиентам. Еще год назад оранжевые отчитывались о поступлениях в районе 7 млн – правда, без конкретики насчет процента от продаж.

• Для понимания обстановки: в 2023-м гоночная империя «Макларена» взяла победу в спринте на Гран-при Катара силами Оскара Пиастри, и поднялась на подиум в Гран-при еще 11 раз (с учетом спринтов). В американском «Индикаре» суперпопулярный мексиканец Пато О’Уорд взял четвертое место в общем зачете и 7 раз заехал в топ-3, Алекс России взял один подиум, Феликс Розенквист – 2 подиума. В «Формуле Е» Сэм Берд выиграл одну гонку, Джейк Хьюз взял два поула и подиум, а команда закончила 7-й в зачете из 11-ти. В еще одной электрической серии – раллийных гонках на внедорожниках Extreme E – все тоже закончилось одним подиумом и 8-м местом в зачете команде. Так что основа успеха империи – действительно «Ф-1».

К счастью для партнеров и владельцев компании, именно эти серии и интересуют публику больше всего – особенно самую платежеспособного среди массовых потребителей на рынке США. Неспроста 47% из всех спонсоров команды (31) базируются или ведут активный бизнес именно в Америке, а спикеры «Макларена» в каждом пресс-релизе о подписании каждой новой сделки повторяют мантру «наша фанабаза в США продолжает расширяться». Присутствие и некоторые успехи в американских гонках только помогают в дополнительных активациях партнерств – а это повышает стоимость контрактов, которые при таком огромном объеме вряд ли стоили бы дорого по отдельности для «обычной» команды.

«Макларену» же все это особенно важно из-за бедственного положения «Группы» в целом и подразделения гиперкаров в частности: она до сих пор переживает жестокое проседание продаж и огромные убытки. Просто для сравнения: после 335 млн общих потерь в 2022-м отрицательный финансовый результат 2023-го составил 873 млн, после чего Mumtalakat запустил процесс реорганизации, рекапитализации, переструктурирования и пересмотра продуктовой линейки. Только на пополнение счетов компании бахрейнцам пришлось потратить 535 млн (да, как бюджет всего гоночного отдела!) – оттого и потребовалось его отделять и продавать: чтобы хотя бы его развитие перешло на самофинансиврование и отжирало ресурсы у основной компании.

И потому же каждая победа, спонсорский миллион и квант прибыли гоночного отдела так важны для всей группы: помимо колоссального роста маркетинговой презентации (которая тоже, конечно, помогает в продажах) дополнительные деньги способствуют скорейшему уходу со дна.

И сейчас «Макларен» все-таки явно на восходящем треке: вместе с результатами растут и доходы, переманиваются спонсоры у прямых конкурентов (например, Monster Energy – многолетний партнер Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса»), приходят новые суперпартнеры (T-Mobile)… А ветка гиперкаров недавно представила супермашину W1 мощностью 1258 л.с. с потенциалом выручки в 840 млн. Весь тираж уже раскуплен!

Самая богатая и прибыльная команда: «Мерседес»

• Принадлежит немецкому заводу только на 33%. Еще 33% – у нефтехимического гиганта INEOS, и еще 33% – у шефа Тото Вольффа.

• Третий год переходит черту прибыли в 100 млн – и это несмотря на потери чемпионских титулов и проседание результатов. Финансово и с маркетинговой точки зрения «Мерседес» – лучшая команда. Тем не менее, она слегка снизилась – на 10 млн: из-за сочетания повышения налогов в Британии и выручки компании теперь приходится платить повышенную ставку (теперь 25% против 19% – Королевство получило 42,3 млн прямых выплат).

• Поступления от спонсорства акционером INEOS составили 65 млн, а от «Мерседеса» – 18 млн. Получили ли компании часть денег назад через дивиденды – не раскрывается, но вполне возможно: немецкая компания могла даже заработать.

• Оборот вырос за год на 94 млн – эффект дополнительных гонок, спонсоров и повышения уровня работы со звездными вип-клиентами на событиях вроде Гран-при Вегаса.

• Благодаря «Мерседесу» теперь мы знаем примерную оценку затрат на развитие и производство болида: в 2023-м на все ушло 67,8 млн при затратах в 53 млн в 2022-м. Увеличение трат вызвано созданием полностью нового шасси на следующий сезон – пришлось разрабатывать и физически выпускать больше деталей. Также пришлось раньше вкладываться в изготовление трансмиссий, подвесок и компонентов для «Уильямса» и «Астон Мартин» – поскольку они выбрали опции 2023-го на 2024-й, требовалось произвести сразу все наборы с запасом. Другие команды не раскрывают такие данные.

• Штат вновь вырос – со 1114 человек до 1289 человек. Вместе с ним (а также дополнительными бонусами и премиями) увеличились и затраты на персонал – аж на 38,5 млн, до 145,4 млн. Однако, судя по всему, дело прежде всего в расширении маркетингового отдела для обслуживания вала вип-гостей на ивентах вроде Вегаса и спонсорских мероприятий.

• Также «Мерседес» единственным во всей «Ф-1» замеряет экранное время, уделенное их болидам во всех трансляциях – и даже включает динамику в отчет: например, в 2023-м им досталось на 14,7% меньше эфира, чем в 2022-м. Тем не менее, на работу со спонсорами и коммерческими партнерами это не повлияло: эквивалент маркетинговой ценности от команды для всех участников проекта (в смысле шильд на болиде, размещений на комбинезонах и так далее) оценен в 5,3 млрд долларов – восьмикратные чемпионы тоже единственными в пелотоне подсчитывают и отчитываются по этому показателю. Главным двигателем роста назвали расширение интереса в соцсетях: до 36 млн подписчиков (+15%) и 465 млн вовлеченных реакций на всех платформах (+9% за год).

В целом отчет – его масштаб и дотошность – показывают, почему «Мерседес» так коммерчески успешен даже без побед и титулов. Много детальной ценной информации и фактов, которые соперники либо не собирают, либо предпочитают не раскрывать вообще – что, в общем-то, странно, ведь публикация большего экранного времени явно вызвала бы интерес у спонсоров и потенциальный рост контрактов.

Пока же ясно: «Мерседес» всех рвет по деньгам не только благодаря популярности Льюиса Хэмилтона и его суперуспешности среди звездных друзей. После ухода №44 в «Феррари» дотошность и накачанные маркетинговые мышцы останутся – так что чемпионы не должны радикально просесть.

Исторический бриллиант: «Феррари»

• «Феррари» торгуется на бирже как полная сущность с автобрендом, подразделениями моды, маркетинга и гонок. «Ф-1» как раз входит в статьи «Спонсорство, маркетинг и лицензирование» вместе с программами гонок на выносливость и собственными монокубками. Последние стоят примерно 25 миллионов долларов – это вычисляется по их сдвигам по разным статьям из отчетов предыдущих лет, однако бюджеты остальных программ не отделить от «Формулы-1». Потому 604 млн – это и на Гран-при, и на гиперкары, и на WEC.

• Заявлен рост НИОКР на 30 млн «из-за необходимости дополнительных инвестиций в программы «Ф-1».

• Скудерия и «Ф-1» давно неотделимы, и одну нельзя представить без другой, потому итальянская команда получает особый бонус вдобавок к призовым – инсайдеры предполагают около 5% фонда до разделения. В 2023-м распределяли 1,2 млрд, а значит, «Феррари» могла получить еще 60 млн в дополнение к 148 млн призовых – итого в районе 210 млн.

В общем уровень раскрытия показателей и даже статья отнесения команды «Ф-1» предельно точно показывает место гонок в алой империи: Скудерия – важнейший и ключевой маркетинговый инструмент, но не более того. В отчете на 150+ страниц суммарно предметное упоминание команды за исключением ее историчности и важности занимает где-то пару параграфов вразнобой, а отдельных финансовых строк о ней просто нет.

С другой стороны, такая секретность может помогать и в переговорах с партнерами – ведь можно играть на постоянное повышение с той же логикой историчности. С учетом фиксации рекорда продаж в каждом квартале уже несколько лет подряд – вся бизнес-модель работает.

Чемпион инвестиций: «Астон Мартин»

Важное напоминание про «Астон Мартин»: не стоит автоматически зачислять ее в «заводские команды» только из-за громкого бренда на шильде. В реальности это старая «Форс-Индия» на стероидах, объединенная с английской фабрикой лицензионным договором до 2030-го через личную «унию» с владельцем – канадским миллиардером Лоренсом Строллом.

Настоящей «заводской» командой «АМ» станет только в 2026-м после альянса с «Хондой». Моторист начнет производство двигателей эксклюзивно для зеленых, и как раз в эксплуатацию сдадут последние здания новой супербазы в Сильверстоуне, заложенной за $250 млн пару лет назад – там есть и свое производство коробок передач, и композитные заводы, и аэротруба, и симуляторы: полный «заводской» набор.

В 2023-м же «Астон Мартин» находился в переездном режиме: еще работал частично на старых базах (их переоборудуют под отделы маркетинга и вспомогательные офисы), пользовался аэротрубой и симом «Мерседеса» и параллельно начинал настройку новых инструментов. То есть силы, расходы и внимание еще и распылялись на множество задач.

Тем не менее, финансовый результат оказался положительным – последовал за трековым прогрессом конца 2022-го и начала 2023-го!

• Бюджет вырос до $346,52 млн + 39% по сравнению с 2022-м. Прежде всего за счет роста выручки от новых партнерств, спонсорств и призовых.

• Операционные расходы выросли толькот до $227,83 млн – всего на $26,64 по сравнению с 2022-м. Скорее всего, это эффект истечения части фазы активных капитальных инвестиций и перехода к тратам на наем новых сотрудников и настройку новых инструментов.

• В итоге постналоговые убытки снизились до $33,7 млн – значительное улучшение после 68,7 млн убытков в 2022-м.

• Подтвержденная аудиторами стоимость физических активов резко скакнула до 324, 76 млн – невиданная вещь для середняка: потому только из-за этого аспекта команда может оцениваться в сумму не менее миллиарда долларов (с учетом всех заводских контрактов, спонсорских сделок и потенциального выхода на безубыточность уже в ближайшие сезоны).

Достаточно очевидно, что команда вполне вписывается в «чисто гоночный» потолок даже в таких условиях – стратегия выстраивания проекта формата «гринфилд» оправдывается. Возводить потенциально сильную организацию «Ф-1» удобнее и выгоднее из почти обнуленного в смысле «исторического» штата аутсайдера с минимальным количеством сотрудников и затрат – тогда есть огромное пространство для бухгалтерской магии и привлечения топов из «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари».

Трудно предсказать длину пути к победам (да и подиумы в 2024-м уже бесконечно далеки с прогрессом конкурентов), но положительный финансовый результат такими темпами достижим уже в ближайщие годы.

Неудавшая французская «Феррари»: «Альпин»

Сейчас «Альпин» переживает радикальную революцию: головной французский завод «Рено» отказался от концепции «как у «Феррари», но с другим триколором», закрыл дорогущую программу моторов, провел новую чистку штата в гоночном подразделении и занялся поисками новых поставщиков.

Причина – слабый интерес публики и спонсоров, необходимость зарабатывать ради головной компании (вся компания «Альпин» пока операционно и инвестиционно убыточна) и акционерной стоимости «Рено». Оценку четверти пакета за 200 млн евро в 2023-м шеф «Рено» Лука де Мео до сих пор вспоминает как одну из главных побед – ведь таким образом всю команду оценили под миллиард (при этом он предпочитает не говорить о сути оценки «на продажу» и только повторяет: сбывать остатки не планируют).

Что же в финансах команды так сильно поразило боссов «Рено»?

• Моторный департамент в Вири отчитывается отдельно, но расходы на производство и параллельную разработку еще одного двигателя сжирают около 200-300 млн ежегодно. Точную цифру не раскрывают и во всех интервью оперируют именно такими приближениями.

• «Альпин» стала единственной командой с неизменным бюджетом по сравнению с 2022-м – 300 млн евро, или 333 млн долларов по кросс-курсу от ФИА.

• Тем не менее, выросли административные расходы (на 14 млн) и производственные расходы (9 млн) – итого потратить пришлось на $23 млн больше. Часть повышения связана с расширением штата на 77 человек – до 948 (включая дистанционных работников на команду из моторного подразделения). В итоге только на зарплаты ушло уже 85,7 млн против 81,2 млн в прошлом году. Разница в динамике роста трат и количества сотрудников объясняется снижением средней зарплаты – с 86 тысяч евро в год в среднем до 83,5 тысяч.

• Откуда взялись эти деньги? Покрыты из прежней прибыли: после 34,8 млн в 2023-м после налогов головная «Альпин» получила 10,4 млн. Просто поступления действительно не увеличились: доходы в 2022-м составили 226,7 млн, а в 2023-м выросли только до 236,3 млн. Остальное покрыто операциями, связанными с акционерами, а выручка от спонсорства и мерча упала на 7% – даже несмотря на новые сделки с Qatar Airways, Xbox, Amazon Music, и MNTN.

• Оставшиеся впрыски денег произошли от акционеров – 134,2 млн. То есть больше половины полученных от продажи доли команды поступлений ушли на поддержание работы команды.

Действительно, у «Рено» были основания заволноваться. Команда «Ф-1» задумывалась как маркетинговый инструмент для подразделения суперкаров и – после внедрения потолка расходов – потенциальный источник денег для суббренда через работу со звездами спорта и Голливуда. Очевидно, планировалось повторение моделей «Феррари» и «Мерседеса» одновременно: за счет известных лиц и сильной айдентики создать мощный магнит для вип-клиентов в паддок, продавать много дорогих билетов богачам в личный клуб, зарабатывать, а через сопутствующую виральность в соцсетях раздувать и «обычные» контракты.

Однако ничего не сработало – даже красивые коллабы с Джереми Кларксоном . Вместо конца инвестиционного периода заработки от команды даже сократились. Похоже, Лука де Мео как финансист прав: еще пара таких сезонов – и проект схлопнется окончательно, надо хотя бы снижать расходы. Тем и занялись.

Самая бедная команда: «Хаас»

«Хаас» формально выступает под американской лицензией и формальная штаб-квартира у него тоже в Северной Каролине, однако все бумаги он подает как британская организация (налоги, видимо, платит тоже в Королевстве) – по месту логистического центра в Барнбери, где и работает наибольшее количество их списочных сотрудников. Кстати, несмотря на постоянную оценку всего числа работников команды в «около 300 человек» во всех интервью гонщиков и босса команды Аяо Комацу, в отчете фигурируют только 129 – остальные либо частные подрядчики, либо сторонние аутсорсеры, «арендованные» у «Феррари» и «Даллары».

Да, по сути, кроме США и Англии, «Хаас» представлен еще двумя полубазами в итальянской Эмилии-Романье – где проектируют часть шасси, продувают все в аэротрубе, отрабатывают прототипы на стендах и симах, а затем производят детали и осуществляют первичную сборку.

Только потом уже машина попадает в руки «штатных» сотрудников – их число, кстати, увеличилось со 116 человек в 2022-м.

• Поступления в 2023-м выросли до 151,6 млн – на 9,72 млн больше, чем в 2022-м. Основа связана с 8-м местом в Кубке конструкторов и увеличением призовых.

• Потратили $141,1 млн – против 138,7 млн в прошлом году.

• Вновь задекларирована прибыль – 7,5 млн (но произошло небольшое снижение на 4,5% по сравнению с 2022-м. Видимо, на том и основаны просьбы Штайнера, а затем и Комацу нарастить-таки инвестиции в штат и новых сотрудников – успех в 2024-м позволил разблокировать такие возможности.

• Основу спонсорских поступлений составило титульное партнерство с MoneyGram оценочно на 20 млн.

Эффективность «Хааса» по соотношению затрат и результата продолжает поражать все больше и больше – в «Ф-1» просто нет команд со сравнимым бюджетом. Тем не менее, американцы не увязли на бесконечном последнем месте, а даже прогрессируют!

Хотя еще на старте сезона казалось, что с уходом звезды сериала Netflix Гюнтера Штайнера искать потенциальных спонсоров и партнеров «Хаасу» станет намного сложнее, внезапно новый босс Аяо Комацу с инженерным бэкграундом справился даже лучше. С ним команда выдала не только мощный и качественный спортивный рывок по результатам и понимаю шин, но и раздобыла нового мощнейшнего партнера – «Тойоту». А параллельно пришли и несколько спонсоров поменьше на заполнение свободных мест на болиде и в бюджете.

С повышением результатов придет и больше призовых, так что все у «Хааса» должно быть хорошо – при нынешнем треке развития.

Самая бедовая команда и главный аутсайдер: «Уильямс»

Теперь вы можете понять, почему самой бедной командой «Ф-1» называется именно «Хаас» – даже у англичан бюджет чуть ли не вдвое выше, а уже в 2024-м «Уильямс» получил дополнительные вливания от акционеров на 130 млн для покрытия убытков и продолжения перестройки.

И взгляд на отчет по прошлому сезону все объясняет.

• При доходах от призовых и спонсоров в 161 млн расходы на команду и перестройку базы составили аж 288 млн – зафиксирован рост убытков до 120 млн. И это рекорд с конца 2020-го, когда новые владельцы Dorilton Capital сразу после приобретения команды влили в бюджет более 100 млн для спасения организации от банкротства. Убытки выросли на 23,3 млн по сравнению с 2022-м, а выручка просела со 185 млн из-за падения ценности спонсорских контрактов после последнего места в 2022-м.

• При этом уже в 2023-м «Уильямсу» пришлось продать физические активы на 22,7 млн – а общая переоценка активов команды показала снижение общей цены с 144,5 млн до 85,18 млн (с учетом проданных). Такова цена необходимости поддержания бухгалтерского баланса в моменте.

Тем не менее, сейчас «Уильямс» уже выглядит поздоровее и подобрее: после смены Логана Сарджента на Франко Колапинто болиды перестали разлетаться об стены в каждый уик-энд, с аргентинцем пришли дополнительные очки, инженерные знания по настройкам и наплыв аргентинских спонсоров с вложениями на 10-20 млн.

Также стоит отметить и грандиозные инвестиции в маркетинг и фан-зоны: на каждой новой локации Гран-при «Уильямс» открывал собственную зону-магазин для болельщиков со свободным входом (например, во время этапа в Барселоне – на дорогущей «Ла-Рамбле»). А в уик-энды без гонок команда оформляла мировое турне по странам присутствия их главных спонсоров – вроде визита в Аргентину по программе рекламы Gulf. Выглядело как сильная инвестиция в маркетинговую репрезентацию на уровне топ-коллективов – отчет за 2024-й точно должен быть внушительнее.

«Заубер»/ «Ауди»

Команда «Ф-1» зарегистрирована в Швейцарии и не обязана раскрывать финансовые данные – только главный операционный штат и совет директоров.

К тому же, сейчас она полностью перешла под владение концерна «Ауди» и консолидирует отчетность в Германии. Пока пути получения ее финансовых показателей туманны.

«РБ»

Часть ее финансовых затрат консолидирована в Red Bull Technology, а отчет для ФИА не разглашается, потому точных финансовых данных собрать не представляется возможным. Итальянская ветвь оперирует как частная по итальянским законам и тоже не обязана раскрывать данные.

А чей бюджет впечатлил вас больше всех?

Что еще почитать о деньгах в «Ф-1»?

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson