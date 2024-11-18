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MotoGP представил новый стиль

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP показал новые логотип и фирменный стиль.

Стиль создан в сотрудничестве со студией Pentagram. Серия подчеркнула, что речь идет о «полной эволюции бренда», которая включает в себя изменение иллюстраций, анимации, шрифтов, визуальной и вербальной идентичности.

Буква M в лого вдохновлена двумя байками в наклоне, находящимися рядом друг с другом, буква O отсылает к геометрии колес, T – к гонщику между ними, сочетание GP напоминает трассу.

Также обновлены логотипы младших серий.

Логотип пришел на смену варианту, который использовался с 2007 года.

Мартин – чемпион MotoGP 2024 года

Изображения: MotoGP

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
logoчемпионат мира MotoGP
Moto2
logoстиль
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