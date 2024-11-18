MotoGP представил новый стиль
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP показал новые логотип и фирменный стиль.
Стиль создан в сотрудничестве со студией Pentagram. Серия подчеркнула, что речь идет о «полной эволюции бренда», которая включает в себя изменение иллюстраций, анимации, шрифтов, визуальной и вербальной идентичности.
Буква M в лого вдохновлена двумя байками в наклоне, находящимися рядом друг с другом, буква O отсылает к геометрии колес, T – к гонщику между ними, сочетание GP напоминает трассу.
Также обновлены логотипы младших серий.
Логотип пришел на смену варианту, который использовался с 2007 года.
Мартин – чемпион MotoGP 2024 года
Изображения: MotoGP
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт MotoGP
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