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Фэллоус покинул пост технического директора «Астон Мартин»

«Астон Мартин» объявил об изменении в руководстве.

С ноября Дэн Фэллоус покинул должность технического директора команды «Формулы-1». При этом специалист останется в компании.

Фэллоус присоединился к «Астон Мартин» в 2022 году, а до этого работал в «Ред Булл». В 2025 году из «Ред Булл» в «Астон Мартин» перейдет Эдриан Ньюи, который станет акционером и управляющим техническим партнером команды.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
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Дэн Фэллоус
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