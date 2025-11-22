Джордж Расселл о шансах на победу: «Мерседес» будет в борьбе»

Расселл не оставляет надежды выиграть гонку в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что все еще верит в свои шансы одержать победу на Гран-при Лас-Вегаса.

Расселл в предстоящей гонке будет стартовать четвертым – позади Норриса, Ферстаппена и Сайнса.

«У нас есть шанс, мы будем в борьбе. Не думаю, что между тремя командами впереди будет большая разница в темпе.

Сложно сказать кто окажется быстрейшим, но я буду сильно удивлен, если разница между тремя лидирующими сейчас командами будет больше 0,1 секунды. Так что гонка может получиться весьма интересной. Иногда стартовать позади конкурентов может быть даже чуть выгоднее – у тебя появляются возможности для альтернативной стратегии. Так что у нас должны быть нормальные шансы», – рассказал Расселл.

