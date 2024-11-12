На увольнение Виттиха повлияли трения с президентом ФИА, команды «Ф-1» «шокированы и удивлены» (Крэйг Слэйтер)

Стали известны причины разрыва ФИА с Виттихом.

ФИА сообщила, что Нильс Виттих покинул пост гоночного директора «Формулы-1», чтобы «посвятить себя другой деятельности».

По словам самого Виттиха, он не подавал в отставку, а о решении узнал незадолго до пресс-релиза ФИА.

Журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер поделился подробностями:

«Высокопоставленные источники сообщили мне, что его фактически уволили, что это не было добровольным уходом за три гонки до конца сезона. Разумеется, это противоречит тому, что ФИА написала в заявлении.

Также я узнал, и это мне объяснили несколько источников, что отношения между Виттихом и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом были несколько напряженными, и это внесло свой вклад в сегодняшнее решение.

Виттих – лишь один из целого ряда важных фигур, которые покинули ФИА за последнюю пару лет.

Что касается того, как новость восприняли в «Ф-1», то команды, с которыми я говорил, несколько шокированы и удивлены. Они полагают, что менять коней в такой момент, за три гонки до конца сезона – необычный выбор.

Приходит Руй Маркеш, который был гоночным директором «Формулы-2», но не обладает опытом в «Ф-1». Есть огромная разница между работой в «Ф-2» и «Ф-1», где каждое решение тщательно рассматривают.

Тщательно рассматривали и решения Виттиха. Можно оглянуться на Интерлагос и то, что там произошло, и даже на события до этого. В условиях сильного дождя на Гран-при Сан-Паулу случались моменты, когда, вероятно, красные флаги надо было активировать раньше.

Я поговорил с некоторыми людьми, которые полагали, что Виттих, возможно, не принял некоторые критические решения. Были ли его отношения со стюардами немного напряженными? Проявилось ли это в Остине, когда возникли споры вокруг борьбы и особенно защиты Макса Ферстаппена ?

Это трудная работа. Так было с тех пор, как прекрасный Чарли Уайтинг умер перед сезоном-2019. Люди помнят печально известную гонку в Абу-Даби , которая стоила работы Майклу Маси как гоночному директору, а теперь это кресло оказалось слишком горячим для Виттиха».

Виттих покинул пост гоночного директора «Ф-1»