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Тото Вольфф об аварии Ферстаппена на Гран-при Великобритании 2021 года: «Мне стоило взять трубку и позвонить Йосу»

Вольфф высказался об столкновении Хэмилтона и Ферстаппена.

Исполнительный директор «Мерседеса» признал, что неправильно повел себя в тот день и сожалеет о случившемся.

Вольфф не позвонил Йосу Ферстаппену и не обратился ни к кому в команде «Ред Булл», чтобы узнать, все ли в порядке с Максом после аварии. Инцидент имел место на Гран-при Великобритании 2021 года.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон столкнулись в повороте «Стоу» в борьбе за лидерство, в результате чего нидерландец вылетел с трассы и врезался в барьеры. Перегрузка в момент столкновения составила 51G.

Хэмилтон получил 10-секундный штраф за то, что стал инициатором столкновения, однако это не помешало ему выиграть гонку.

«Эти парни бились колесами друг об друга весь сезон, не только на первом круге, и я думаю, что в том моменте они оба просто решили не уступать друг другу в повороте.

В итоге все закончилось так, как закончилось. К счастью, Макс не пострадал. Но, как я уже говорил ранее, я мог бы лучше отреагировать в той ситуации. Просто от одного из инженеров «Ред Булл» мы услышали, что Макс в порядке. И мы как бы в мыслях поставили себе галочку. В итоге мы выиграли гонку, а он не сумел заработать очки.

Для нас это было очень важно в борьбе за чемпионат, мы смогли отыграться. Но я понимал, что борьба порой велась не самым чистым образом. Так что да, в этом смысле мне стоило взять трубку, позволить Йосу и спросить, все ли в порядке с Максом.

Йос бы, разумеется, высказал мне все, что думает об этой ситуации, но это нормально. Но да, я, как отец, должен был позвонить Йосу, как отцу гонщика – и спросить, в порядке ли он. А я этого не сделал. Да, сейчас мы уже все прояснили, но в том году и правда было много случаев, когда мы вели себя не в соответствии со стандартами, которых ожидаем друг от друга», – рассказал Вольфф.

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Великобритании
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
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