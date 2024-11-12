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Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Ред Булл» сказал бы «Уильямсу»: «Оставьте Колапинто и дайте Сайнса. Сейчас за Карлоса получите деньги, через год – нет»

Монтойя предложил «Ред Булл» переманить Сайнса.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя полагает, что у «Ред Булл» есть шансы заполучить в результате переговоров с «Уильямсом» не Франко Колапинто, а Карлоса Сайнса, который до конца сезона-2024 выступает за «Феррари».

«Если бы я был Кристианом Хорнером, руководителем «Ред Булл», то сказал бы «Уильямсу»: «Слушайте, вы довольны Колапинто – оставьте его и дайте Сайнса». Зачем мне рисковать, меняя Чеко [Переса], опытного пилота, который выигрывал гонки, и сажать новичка в пару к Максу [Ферстаппену]?

Новичку с Албоном тоже трудно, но это возможно. И посмотрите на Албона: когда он оказывается под давлением, когда у него быстрый напарник, он попадает в аварии и продолжает это делать. Макс не допускает ошибок, так что это тяжелая ситуация.

Лично я на месте Кристиана сказал бы: «Вам так нравится Колапинто – вы хотите обеспечить его рост». А Карлос, думаю, сообщил «Уильямсу», что подпишет контракт, однако после каждого сезона сможет уйти, если поступит предложение и не будет побед или подиумов.

Можно сказать [«Уильямсу»]: «Вы потеряете Карлоса сейчас или через год. Сейчас вы получите деньги, через год – нет». Так поступил бы я на месте «Ред Булл» – нацелился бы не на Колапинто, а на Сайнса», – сказал Монтойя в эфире W Radio Colombia.

Хуан-Пабло также поделился мнением о неудачах Серхио Переса:

«Он настаивает, что будет в команде в следующем году, и не думаю, что он сдастся. Разница с Риккардо в том, что Чеко приносит деньги.

Чеко атакуют, все хотят, чтобы он ушел. Не знаю, заслуживает он такого или нет – неизвестно, что происходит за закрытыми дверями, однако многие люди активно стараются продвинуть другого пилота на его место.

Это единственный шанс Колапинто получить кокпит, но, полагаю, есть вариант остаться в «Уильямсе», если [«Ред Булл»] заберет Сайнса».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Es.motorsport.com
возможные переходы
logoФеррари
logoРед Булл
logoУильямс
logoХуан-Пабло Монтойя
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoДаниэль Риккардо
logoМакс Ферстаппен
logoАлександр Албон
logoФранко Колапинто
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