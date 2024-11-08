Даже шеф «Ф-1» требует закрыть дыру в правилах c бесплатными пит-стопами. Но это же невозможно!

Безопасность и здравый смысл превыше всего.

Гран-при Сан-Паулу в Бразилии вместила множество скандалов, эпических проездов и событий – идеальный пример гонки «Формулы-1», в которой экшна хватило бы на весь сезон.

И одной из самых главных и противоречивых тем вновь оказалось «несовершенство» правил – ведь в итоге весь подиум заняли ребята, стартовавшие за пределами первой тройки: только Эстебан Окон начал на 4-м. Пьер Гасли же прорывался с формального 15-го, а Макс Ферстаппен выстрелил вообще с формального 17-го!

И если лидер чемпионата планомерно прорывался через пелотон смелейшими обгонами и только тогда оказался в фаворитах, то обе «Альпин» обеспечили себе подиум в первую очередь риском со стратегией. Когда дождь усилился к 28-му кругу, Гасли и Окон наравне с Ферстаппеном приняли решение ждать на треке красных флагов, пока соперники заезжали в боксы за свежей резиной – ведь при огромном количестве воды на треке прикатанный промежуточный комплект больше не держал асфальт. Требовалось выбирать: либо брать новые покрышки (возможно, дождевые) и терять время с позицией, либо терпеть и выживать в надежде на остановку гонки.

Окон, Гасли, Расселл и Ферстаппен сразу поняли: красные неизбежны, и даже на полностью дождевых будет сложно. Тем не менее, «Мерседес» не взял на себя риски и зазвал Джорджа на пит-стоп против его желания – повторив и опасения, и стратегию «Макларена». Цунода на «РБ» вообще попробовал альтернативу с полностью дождевыми и в конце отыгрывал по 4 секунды с круга.

Но да, выиграли в итоге те, кто рискнули и остались. А все из-за раздражающего «Ф-1» много лет правила: в режиме красных флагов можно свободно менять шины, передние антикрылья и вообще проводить любые работы, допустимые в режиме «закрытого парка»: то есть теоретически можно успеть еще поменять или починить некоторые элементы или слегка сдвинуть пару настроек.

И да, это огромная экономия времени – от 10 до 25 секунд в зависимости от трека и сравнения обычным пит-стопом или остановкой за машиной безопасности.

«Все дело в потере позиции, – объяснял после финиша Ландо Норрис. – Красные флаги позволили остальным провести бесплатный пит-стоп.

Джордж [Расселл], вероятно, чувствовал, что он победил сегодня. Возможно, он заслужил победу сегодня больше, чем кто-либо еще. Но порой тебе не везет и правила против тебя.

Нам просто не повезло. Меня не волнует взгляд задним числом. Им [«Ред Булл»] повезло, ничего больше. Им повезло с правилом, с которым никто не согласен. Возможно, они согласились с ним, но в прошлом каждый пилот был несогласен.

Сегодня оно сыграло им на руку. Оно могло помочь и нам, если бы мы остались на трассе, но глупо думать об этом. Нам просто не повезло сегодня, ничего больше. Конечно, это расстраивает. Макс [Ферстаппен] хорошо пилотировал. Ему немного повезло, но такова жизнь».

Шеф «Макларена» Андреа Стелла объяснил, почему лидеры Кубка конструкторов решили не рисковать: «Мы посчитали, что с таким количеством воды заехать в боксы – правильное решение. И мы не жалеем. Это был пит-стоп в целях предосторожности. Увы, для машин позади риск оправдался – они остались на треке, а затем красные флаги в некотором смысле перезапустили гонку».

А ведь этот пункт регламента выстреливает не впервые – только в этом году он уже мешал в Монте-Карло, да и раньше активно обсуждался после Гран-при Монако-2011 и Италии-2020. Именно их и вспомнил редактор гоночного раздела британского ВВС Эндрю Бенсон – уже тогда обсуждалась идея «нечестности» правил:

«Помню, после той гонки в Монако я спросил у ныне покойного гоночного директора «Ф-1» Чарли Уайтинга, почему существует данное правило. Он согласился, что оно не очень честное и его надо рассмотреть. Но ничего так и не случилось, когда он был жив, и после его смерти накануне сезона-2019 – тоже.

Это кажется аномальным, и можно рассуждать о несправедливости правила. Кроме того, можно говорить, что в обстоятельствах, подобных тем, что были в Бразилии в воскресенье, оно заставляет команды и пилотов брать на себя ненужные риски.

С другой стороны, можно сказать, что регламент такой, какой есть, и это создает потенциал для сенсаций и дополнительного интереса. Наверное, теперь правило пересмотрят. Но я бы на это не ставил».

Почему теперь вновь пошли разговоры о вероятности пересмотра? Просто к изменениям призвал даже босс «Ф-1» Стефано Доменикали :

«В этом году у нас уже был красный флаг на первом круге в Монако – и под ним провели обязательный пит-стоп, после чего гонка превратилась в процессию. Мы не должны допустить повторения. Нужно лучше предусматривать такие сценарии и закрывать их в правилах».

Так почему же дыру до сих пор не закрыли даже после 14 лет обсуждений? И почему никто в реальности не верит в изменения?

Исправить правило свободного выбора шин за красными флагами невозможно

Любой пункт в регламенте появился неспроста – под ним кроются либо исторические кейсы, либо логика, либо намерения добиться определенного результата.

В данном случае ситуация истекает из самих условий, при которых вывешивают красные флаги – так делают только когда ситуация на треке приобретает совсем неприятный оборот, и автомобиля безопасности уже не хватает. То есть либо кто-то попал в суровую аварию, либо (как сейчас в Бразилии) виноваты труднейшие погодные условия.

Следовательно, машины стоят и ждут сбора обломков/приведения трека в порядок/изменения погоды. То есть условия выезда из пит-лейн по определению будут отличаться от условий на момент въезда.

А что, если при ожидании расчистки после аварии пройдет легкий дождь, и потребуются промежуточные шины? Или трасса подсохнет до промежуточных или даже сухих покрышек? Или температуры просто упадут так, что нынешние изношенные комплекты просто нельзя будет прогреть и удержать на трассе? Любой из этих вариантов ведет к перебою со сцеплением и опасностью новых аварий – даже за время теоретических первых кругов, когда машины с пит-лейн должны принять рестарт и поехать на новый пит-стоп.

А если процедуры и условия предполагают старт с места? Привет, масштабный завал а-ля Гран-при Австралии 2023-го.

И это не говоря уже о том, одна из машин может приехать на пит-лейн с медленным проколом или солидной проплеплешиной из-за блокировки (например, после уворота от аварии). Тогда позволять менять покрышки только на ней, а остальных оставлять со старыми? Это будет справедливее? И где гарантии, что механики команды быстренько не повредят комплект на своей машине, чтобы тоже получить такое право? Каждая гонка превратится в юридический консилиум «кому можно было, кому – нельзя?» Так и сейчас болельщики жалуются на слишком долгие разборы инцидентов – итоговый результат иногда ждут до ночи, а при протестах и неделями.

Подобное искусственное неравенство превратит каждый такой Гран-при в бесконечные дрязги – ведь вся логика «Ф-1» в принципе заточена под идею «сэкономить любой ценой как можно больше времени, получить любое преимущество, продержаться как можно дольше».

Нынешнее правило существует ради поддержания безопасности. Не давать менять никому – создавать больше опасности. Позволять выборочные замены только пострадавшим – создавать избранных, в число которых будут стремиться. И про которых тоже будут говорить «он победил, потому что ему повезло проехать по обломкам».

Подход к правилам красного флага – верный

В последние сезоны «Формулу-1» часто критикуют за судейство и регламент – ведь при постоянных ужесточениях требований к проверкам антикрыльев или обгонных правил раз за разом обнаруживаются неучтенные или спорные сценарии или лазейки. То новый способ прогибания запчастей (или новый материал), то особая читерская траектория или подход, при которой пострадавшая сторона еще и будет получать штраф, то просто обвинения в непрозрачности, непостоянности или непоследовательности судейства.

В 2024-м стюарды и технические делегаты словили полную охапку всех возможных претензий по любому поводу. Причем часто они даже не виноваты и действительно работают в пределах регламента – но именно в нем и проблема. Точнее, в его философии – правила просто плохо написаны. Не в смысле качества, а в смысле дизайна.

В последнее десятилетие ФИА в погоне за упрощением процессов и понимания судейства и решений стюардов пошла по пути детализации и углубления предписаний. Но такой подход работает только в том мире, где действительно можно просчитать и продумать конечное количество исходов в конечном количестве ситуаций – только в таком случае вопросов не возникнет.

«Формула-1» же – быстрый и динамичный спорт: ситуация на треке (вместе с его состоянием) меняются каждую секунду. Все продумать заранее невозможно. А значит, либо каждое новое углубление будет порождать новые серые зоны, либо в какой-то момент контроль соблюдения всех правил окажется невыполнимым.

В таких случаях со значительной неопределенностью лучше не заниматься чрезмерным регулированием, а определить цель конкретного правила и сконцентрироваться на контроле тех аспектов, которые точно можно проверить.

Идеальный пример – износ планки на днище. Она придумана ради контроля проверки дорожного просвета, ведь все знают: слишком низкая машина = риск перебоя в прижимной силе, разворота и аварий. Он не реализуется непременно, но он сильно растет с уменьшением дорожного просвета. Потому установлен предел стесывания, и переход за него хоть в 0,1 мм (как у Расселла в Бельгии) = дисквалификация. Все об этом знают, все стараются соблюдать, и ни у кого не возникает предложения «ну это же 0,1 мм, не справедливо. не повезло, давайте пересмотрим/отменим».

Со свободным выбором шин под красными флагами – та же история. Цель – безопасность, и точка. Да, кому-то везет со стратегией, ну и что? В «Формуле-1» в каждой гонке кому-то благоволит удача, а кому-то рок все портит. Главное – все в равных условиях, все осведомлены и сами оценивают аппетит к дополнительному риску или собственному мастерству ради везения.

Ведь да, для того, чтобы удержаться под дождем на изношенных шинах, нужны тысячи километров наката и огромное мастерство. Иначе «везение» не реализуется – позарез потребуется пит-стоп. И реализовать такое может только истинный мастер.

А само наличие именно такого правила – как раз пример, как нужно писать регламент в «Формуле-1». Меньше пунктов и подпунктов, но больше конкретики и детализации в том, что остается – вот тогда гонки станут честнее и понятнее.

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Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Mark Thompson