Фото
2

Неизвестные украли бронзовую статую Жиля Вильнева в Канаде

Бронзовая статуя Жиля Вильнева была похищена.

На родине бывшего пилота «Формулы-1» Жиля Вильнева существует его музей, расположенный в городе Бертьевиле, где и родился канадец. Место является очень популярным и туда ежегодно приезжают более 5000 болельщиков.

Отмечается, что в течение 30 лет перед входом в музей располагалась бронзовая статуя Жиля Вильнева, выполненная в натуральную величину.

Теперь же выяснилось, что статуя была украдена. Злоумышленники отпилили статую на уровне лодыжек и скрылись – инцидент произошел в ночь на 31 октября.

Основная версия полиции – злоумышленники похитили медную статую с целью переплавки и дальнейшей продажи металла.

Об инциденте высказался сын Жиля – чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев:

«Я просто в шоке. Когда я услышал о случившемся, то потерял покой и сон. Подобные бездушные существа не заслуживают того, чтобы их называли людьми. Мой отец Жиль представлял Канаду по всему миру, таких людей не так уж много. Стыдно, что есть идиоты, способные на подобный поступок. У них нет ни сердца и мозгов в голове».

Таланта из Питера так и не взяли в «Ф-1». И он… ушел из «Феррари» покорять главную гонку США!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
происшествия
logoЖиль Вильнев
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шарль Леклер: «Надеюсь, что на Гран-при Лас-Вегаса будем конкурентоспособны и избежим получения штрафа»
3сегодня, 15:08
Спонсор Переса KitKat объявлен официальным шоколадом «Ф-1»
9сегодня, 13:29
Экклстоун заявил, что помог Бортолето перейти в «Заубер»
сегодня, 12:58
Ральф Шумахер: «Мику стоит сконцентрироваться на WEC»
сегодня, 12:57
Йос Ферстаппен выиграл ралли в Нидерландах с отрывом в минуту, взяв 11 из 12 спецучастков
6сегодня, 12:33
Ландо Норрис о молодых пилотах: «Есть много гонщиков, способных сходу быть быстрыми в «Ф-1», но это самая простая часть работы»
3сегодня, 12:29
«Феррари» не сможет использовать Бермэна в качестве юниора в пятничной практике в Абу-Даби
3сегодня, 11:47
Гюнтер Штайнер: «Если бы Норрис хорошо стартовал в гонках, то стал бы чемпионом»
9сегодня, 11:30
Экклстоун заменил бы Переса на Цуноду по ходу сезона: «Ред Булл» бы уже знал, готов ли Юки выступать с Ферстаппеном»
6сегодня, 10:57
Экс-пилот Даннер: «Карьера Мика Шумахера в «Ф-1» закончена, надо это принять»
сегодня, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото