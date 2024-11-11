Неизвестные украли бронзовую статую Жиля Вильнева в Канаде

Бронзовая статуя Жиля Вильнева была похищена.

На родине бывшего пилота «Формулы-1» Жиля Вильнева существует его музей, расположенный в городе Бертьевиле, где и родился канадец. Место является очень популярным и туда ежегодно приезжают более 5000 болельщиков.

Отмечается, что в течение 30 лет перед входом в музей располагалась бронзовая статуя Жиля Вильнева, выполненная в натуральную величину.

Теперь же выяснилось, что статуя была украдена. Злоумышленники отпилили статую на уровне лодыжек и скрылись – инцидент произошел в ночь на 31 октября.

Основная версия полиции – злоумышленники похитили медную статую с целью переплавки и дальнейшей продажи металла.

Об инциденте высказался сын Жиля – чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев :

«Я просто в шоке. Когда я услышал о случившемся, то потерял покой и сон. Подобные бездушные существа не заслуживают того, чтобы их называли людьми. Мой отец Жиль представлял Канаду по всему миру, таких людей не так уж много. Стыдно, что есть идиоты, способные на подобный поступок. У них нет ни сердца и мозгов в голове».

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