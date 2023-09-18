Сайнс прервал победные серии «Ред Булл» и Ферстаппена, Расселл потерял подиум из-за аварии на последнем круге, Марко за передачу титула-2008 Массе и другие события Гран-при Сингапура

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Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Сингапура «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Сайнс выиграл гонку, завоевал звание гонщика дня и стал лучшим по версии The Race, второе место завоевал его экс-напарник по «Макларену» Норрис. «Дубль Карландоооо», – подписал пилот «Феррари» совместное фото.

Расселл врезался в барьеры на последнем круге и упустил подиум, третье место занял Хэмилтон.

2. «Ред Булл» проиграл впервые в 2023-м и завершил серию из 15 побед подряд, Ферстаппен остановился на отметке в десять выигранных Гран-при подряд – это рекорды «Ф-1». Кроме того, Макс завершил серию из 15 подиумов кряду.

3. Алонсо преодолел немыслимый показатель в 100 000 км в гонках «Ф-1», но впервые в сезоне не попал в топ-10 – Ферстаппен и Хэмилтон остались единственными гонщиками с очками во всех гонках 2023 года. Льюис обогнал Фернандо в личном зачете и вышел на третье место.

4. Лоусон заработал первые очки, финишировав девятым в своей третьей гонке. Лиам выступит на Гран-при Японии за «Альфа Таури», в то время как Риккардо продолжит восстановление после травмы.

5. Сайнс стал лучшим и в квалификации, впервые выиграв два поула подряд.

Оба гонщика «Ред Булл» не прошли в топ-10, Лоусон выбил Ферстаппена в борьбе за третий сегмент. Макс избежал штрафов за три блокировки и после сессии рассказал о «шокирующем опыте» на неуправляемой машине.

6. Стролл попал в серьезнейшую аварию в квалификации, уничтожив переднюю часть машины, и снялся с гонки.

7. Ящерицы вызвали появление трех желтых флагов в первой практике.

8. Марко выступил за передачу титула-2008 Массе, адвокат бразильца рассчитывает на помощь Хэмилтона. Экклстоун заявил, что «клан Массы» волнуют только деньги – Фелипе не стал молчать.

На фоне скандала журналист и друг Шумахера Бенуа призвал лишить Михаэля чемпионства 1994 года.

9. Академия «Уильямса» подписала первого чемпиона Европы по картингу из Украины.

10. Составы команд: Штайнер заблокировал переход Хюлькенберга в «Альфа Ромео» / «Заубер», пишет пресса. Швейцарский коллектив подтвердил Чжоу и Боттаса на сезон-2024, все пары пилотов – здесь.

11. Босс команды сообщил о «политическом позерстве» и «странном» поведении Вольффа на заседаниях Комиссии «Ф-1».

⏱️ Хроника гонки: магический пилотаж Сайнса принес «Феррари» первую победу в сезоне

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура

Интересные цитаты

Карлос Сайнс: «Если бы «Мерседесы» пошли на обгон, они бы меня слопали, так что мне нужен был Норрис»

Джоди Шектер: «Алонсо отличный гонщик. Но он не настолько хорош, как о нем порой пишут в прессе»

Джордж Расселл об аварии на последнем круге: «Хочется просто свернуться калачиком и побыть одному»

Льюис Хэмилтон: «Слова Марко о Пересе абсолютно неприемлемы. Я не удивлен»

Ландо Норрис: «Сайнс был очень щедр, давая мне использовать DRS»

Тото Вольфф: «За несколько кругов до финиша данные показывали, что мы будем на первом и втором месте»

🔔 Гонки на этой неделе

1. Гран-при Японии «Ф-1» (22-24 сентября).

2. Первый в истории Гран-при Индии MotoGP (22-24 сентября).

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Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!

1 комментарий

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За Кубань!
РБ сами свои серии прервали, Санц просто подобрал неожиданно свалившееся счастье.
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