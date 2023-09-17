Ландо Норрис: «Сайнс был очень щедр, давая мне использовать DRS»

Теги Феррари Макларен Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Норрис остался доволен вторым местом на Гран-при Сингапура.

Пилот «Макларена» подвел итоги гонки на трассе «Марина-Бэй», поблагодарив Карлоса Сайнса за помощь в удержании второго места:

«Карлос был так щедр, стараясь помочь мне, давая использовать DRS. В итоге это помогло и мне, и ему. Мы поняли, что нам придется очень тяжело в тот момент, когда пилоты «Мерседеса» поехали в боксы. В особенности с учетом того, что им требовалось обогнать всего пару машин, чтобы потом доехать до нас. Тем не менее, мы на подиуме, у нас второе место, мы смогли их сдержать. Мы сделали все, что должны были, и даже больше. Я очень доволен».

Норрис также прокомментировал аварию Расселла на последнем круге гонки:

«Да, я тоже зацепил стену в том же самом месте. Думаю, он решил повторить за мной, только для него все закончилось намного хуже. Я сочувствую Джорджу, он боролся до самого конца тяжелой гонки – ведь в конце он был быстрейшим на трассе, как мне кажется. Но да, случившееся мне помогло, я смог чуть-чуть расслабиться хотя бы в двух последних поворотах».

Магический пилотаж Сайнса принес «Феррари» первую победу в сезоне

19 комментариев

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ffmp
Ну что сказать, Сайнс - победа умом. У Ландо win-win история с раздачей дрс. Мерседес - think different)) Что Льюис в начале со своей траекторией, что Рассел в конце, что команда которая должна была дать приказ Расселу пропустить Хэма чтобы тот поборолся, в крайнем случае мог бы потом вернуть позицию обратно. Леклер не рыба не мясо, главное исполнил командный приказ принеся себя в жертву. РБ - главные неудачники, с их скоростью скорее всего могли реализовать 4-е место минимум, а может и подиум не ошибись с тактикой во время первого пейс-кара. Лоусона можно думаю поздравить с постоянным место в ф1. Прорыв Пиастри тоже выдающийся, с конца пелетона в очковую зону.
Столько событий, в общем лучшая гонка сезона
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Sergei Kulichkov
Быстрейшим был Хэмильтон
+19
-6
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Рнпрл Аари
Спасли друг-друга можно сказать, нечасто такое увидишь, Сайнс уже по привычке на мостик не надеется сам продумывает)))
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Рнпрл Аари
Ответ Дмитрий Фурсов
Сайнс себя спасал в первую очередь, иначе их бы обоих съели У Ландо было недостаточно темпа для обгона, у Мерсов бы хватило Но раздача ДРС не дала обогнать Ландо, а на 2 секторе обогнать ультра-сложно
Ну так и я об этом не дай Сайнс ДРС Ландо бы обогнали а за ним скорее всего и его самого. Получилось и себе помог и Ландо. Но и Ландо молодец удержал Мерседес
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Дмитрий Фурсов
Ответ Рнпрл Аари
Спасли друг-друга можно сказать, нечасто такое увидишь, Сайнс уже по привычке на мостик не надеется сам продумывает)))
Сайнс себя спасал в первую очередь, иначе их бы обоих съели
У Ландо было недостаточно темпа для обгона, у Мерсов бы хватило
Но раздача ДРС не дала обогнать Ландо, а на 2 секторе обогнать ультра-сложно
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Dym86
Ответ Рнпрл Аари
Спасли друг-друга можно сказать, нечасто такое увидишь, Сайнс уже по привычке на мостик не надеется сам продумывает)))
И это далеко не в первый раз,когда он сам принимает решение и оно оказывается удачнее предложенного командой
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Serghei Ovcinicov
"ведь в конце он был быстрейшим на трассе" - думаю Хэмилтон в конце был быстрейший
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White Pardus
Ответ Incendier Deafening
Хэм лучше сохранил свою резину. Последние пару кругов тачку Расела сильно носило, тогда как Хэма ехала как по рельсам. Если бы не Джордж, то Хэм скушал бы КарЛандо.
то Хэм скушал бы КарЛандо◄ Потому они, КарЛандо, по старой маковской привычке друг друга и поддержали))) Красавцы!
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Lordk
Ответ ffmp
Ну что сказать, Сайнс - победа умом. У Ландо win-win история с раздачей дрс. Мерседес - think different)) Что Льюис в начале со своей траекторией, что Рассел в конце, что команда которая должна была дать приказ Расселу пропустить Хэма чтобы тот поборолся, в крайнем случае мог бы потом вернуть позицию обратно. Леклер не рыба не мясо, главное исполнил командный приказ принеся себя в жертву. РБ - главные неудачники, с их скоростью скорее всего могли реализовать 4-е место минимум, а может и подиум не ошибись с тактикой во время первого пейс-кара. Лоусона можно думаю поздравить с постоянным место в ф1. Прорыв Пиастри тоже выдающийся, с конца пелетона в очковую зону. Столько событий, в общем лучшая гонка сезона
РБ не ошиблись, им просто не повезло )
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Рнпрл Аари
Ответ Dym86
И это далеко не в первый раз,когда он сам принимает решение и оно оказывается удачнее предложенного командой
Играющий тренер)))
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Рнпрл Аари
Ответ ffmp
Ну что сказать, Сайнс - победа умом. У Ландо win-win история с раздачей дрс. Мерседес - think different)) Что Льюис в начале со своей траекторией, что Рассел в конце, что команда которая должна была дать приказ Расселу пропустить Хэма чтобы тот поборолся, в крайнем случае мог бы потом вернуть позицию обратно. Леклер не рыба не мясо, главное исполнил командный приказ принеся себя в жертву. РБ - главные неудачники, с их скоростью скорее всего могли реализовать 4-е место минимум, а может и подиум не ошибись с тактикой во время первого пейс-кара. Лоусона можно думаю поздравить с постоянным место в ф1. Прорыв Пиастри тоже выдающийся, с конца пелетона в очковую зону. Столько событий, в общем лучшая гонка сезона
У РБ не было темпа относительно Феррари и Мерседес, единственное немного поторопились с переходом на медиум, но тут не угадаешь когда будет Сейфти кар, и будет ли вообще. Думаю их максимум был 5 место
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Dym86
Ответ Рнпрл Аари
Ну так и я об этом не дай Сайнс ДРС Ландо бы обогнали а за ним скорее всего и его самого. Получилось и себе помог и Ландо. Но и Ландо молодец удержал Мерседес
Симбиоз в естественной природе :)
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White Pardus
Ответ ffmp
Ну что сказать, Сайнс - победа умом. У Ландо win-win история с раздачей дрс. Мерседес - think different)) Что Льюис в начале со своей траекторией, что Рассел в конце, что команда которая должна была дать приказ Расселу пропустить Хэма чтобы тот поборолся, в крайнем случае мог бы потом вернуть позицию обратно. Леклер не рыба не мясо, главное исполнил командный приказ принеся себя в жертву. РБ - главные неудачники, с их скоростью скорее всего могли реализовать 4-е место минимум, а может и подиум не ошибись с тактикой во время первого пейс-кара. Лоусона можно думаю поздравить с постоянным место в ф1. Прорыв Пиастри тоже выдающийся, с конца пелетона в очковую зону. Столько событий, в общем лучшая гонка сезона
Кстати, да, Пиастри с 17 места на доперерывной машине, на тяжеленной+гордской трассе, впервые на ней, на 7 место, новичок, это прилично...
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Mortimer1
Ответ Рнпрл Аари
У РБ не было темпа относительно Феррари и Мерседес, единственное немного поторопились с переходом на медиум, но тут не угадаешь когда будет Сейфти кар, и будет ли вообще. Думаю их максимум был 5 место
Максу не хватило пару поворотов чтобы 4 место занять, лол) При должной удаче мог и на подиум приехать
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Flylink
Ответ Imax161
это еще повезло что была городская трасса, ДРС и стены не давали возможность идти на риск чтобы пройти, если бы была бы трасса типа АБу Даби даже, то там трасса шире, больше возможности нырнуть или перекрестить на выходе.
Если бы.... если бы была трасса типа Абу Даби, Сайнс и Норрис так же могли бы заехать на пит-стоп, поэтому это всего лишь предложения и догадки в которых нет смысла
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anmsm33
Ответ Imax161
это еще повезло что была городская трасса, ДРС и стены не давали возможность идти на риск чтобы пройти, если бы была бы трасса типа АБу Даби даже, то там трасса шире, больше возможности нырнуть или перекрестить на выходе.
Так исходя из трассы Сайнц и действовал. Как бы я за Шарля не топил, но Сайнц сегодня был очень хорош. А Леклерк на втором СК не захвали в боксы и упустили двойной подиум. Мое личное мнение .
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Paninaro
Ответ Imax161
это еще повезло что была городская трасса, ДРС и стены не давали возможность идти на риск чтобы пройти, если бы была бы трасса типа АБу Даби даже, то там трасса шире, больше возможности нырнуть или перекрестить на выходе.
В Абу Даби РБ прошли бы всех.
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Imax161
это еще повезло что была городская трасса, ДРС и стены не давали возможность идти на риск чтобы пройти, если бы была бы трасса типа АБу Даби даже, то там трасса шире, больше возможности нырнуть или перекрестить на выходе.
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