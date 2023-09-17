Ландо Норрис: «Сайнс был очень щедр, давая мне использовать DRS»

Норрис остался доволен вторым местом на Гран-при Сингапура.

Пилот « » подвел итоги гонки на трассе «Марина-Бэй», поблагодарив за помощь в удержании второго места:

«Карлос был так щедр, стараясь помочь мне, давая использовать DRS. В итоге это помогло и мне, и ему. Мы поняли, что нам придется очень тяжело в тот момент, когда пилоты « » поехали в боксы. В особенности с учетом того, что им требовалось обогнать всего пару машин, чтобы потом доехать до нас. Тем не менее, мы на подиуме, у нас второе место, мы смогли их сдержать. Мы сделали все, что должны были, и даже больше. Я очень доволен».

также прокомментировал аварию Расселла на последнем круге гонки:

«Да, я тоже зацепил стену в том же самом месте. Думаю, он решил повторить за мной, только для него все закончилось намного хуже. Я сочувствую , он боролся до самого конца тяжелой гонки – ведь в конце он был быстрейшим на трассе, как мне кажется. Но да, случившееся мне помогло, я смог чуть-чуть расслабиться хотя бы в двух последних поворотах».

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